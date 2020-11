Bajnokok reggelijében Gurisatti Gréta

Az utóbbi években a mentális és fizikai felkészülés egyik alappillére lett a megfelelő étrend kiválasztása és betartása. A Nemzeti Sport és a Príma legújabb sorozatában utánajárnak, hogy Magyarország élsportolói milyen táplálkozási szokásokat követnek a versenyszezonban és azon kívül.

A Bajnokok reggelije legutóbbi adásában Gurisatti Gréta, a Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott vízilabdázója volt a vendég, aki két ételt is hozott: zöldfűszeres kacsamájat és banánkenyeret készített. A 24 éves játékost arról kérdezték, milyen étrendet követ. – Én is már nagyon sok étrenddel megpróbálkoztam karrierem során, most vegyesen táplálkozok: azaz nagyjából mindent eszem. Mérkőzésnapon húst például egyáltalán nem fogyasztok, mivel elnehezedek tőle – mondta.

Természetesen arra is kíváncsiak voltak a műsorban, Gurisatti Grétát hogyan érintette az tokiói olimpia elhalasztása. – Nem titok, hogy az elmúlt négy évemet a tokiói olimpiának szenteltem. Elején azért érintett annyira rosszul, mert attól tartottam, hogy nem elhalasztják, hanem elmarad. Így viszont én azt gondolom, még szerencsés helyzetben is vagyok, hiszen volt egy korábbi sérülésem is: ráadásul egy év múlva jobb játékos lehetek, és leszek is.