Bagolyrajzverseny: február 24-ig várják az alkotásokat, felnőttek is nevezhetnek

Február 24-ig várja a papírra pingált, rajzversenybe nevezett erdei fülesbaglyokat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME).

Öt életkori kategóriában hirdette meg az egész egyszerűen az „Erdei fülesbagoly” címet viselő versenyét az MME: óvodások, alsó tagozatos, illetve felső tagozatos általános iskolásol, középsulisok és felnőttek számára. Tudniillik, a szóban forgó tollas az év madara idén hazánkban. Az MME szavazásán nyerte el a címet az erről mit sem sejtő honi populáció.

Nos, jöjjenek a szabályok! Csak egyénileg lehet pályázni, nincs négykezes rajz! Papírra készült rajzokat várnak, ezúttal szó sem lehet számítógépes grafikáról. Ezen kívül azonban más technikai megkötést nem találtunk a kiírásban. Csak az új rajzok érnek!

Lényeges, hogy az eredeti alkotásokat postán várja az egyesület, ide: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, 1536 Budapest Pf. 283. Írják rá a pályázat címét!

(Óvodák, iskolák természetesen együttesen is elküldhetik lurkóik műveit.) Viszont nem postázzák vissza. Kerettel vagy anélkül, de A4-es nagyságú képek szállhatnak versenybe. A versenyeztetők kérik, a rajzok hátoldalára írják fel adataikat a pályázók, a következőket: pályázó neve, életkora, nevezési kategóriája, szülő neve, telefonszáma, lakcíme, e-mailcíme. Arról nem szól a fáma, hogy a felnőtt rajzolók is elküldjék-e szüleik adatait, bár, talán az azonosításhoz egy anyja neve, amennyiben azt a GDPR elbírja, nem árt.

Aki beadja pályaművét, az ezzel beleegyezik abba, hogy rajzát (vagy gyermeke rajzát) feltölthesse a világhálóra, illetve kiállíthassa az MME.

Kategóriánként három pályaművet díjaznak, március 9-én tartják az eredményhirdetést, telefonon vagy e-mailen keresztül értesítik a győzteseket.

A díjakat életkorhoz igazítják, így lesznek, akik olyan plüssmadarakat kapnak, amelyek a megszólaláson túl is hasonlítanak az igazihoz, valamint számos természetismereti témájú és madárhatározó könyv is gazdára talál, sőt, még egy ornitológia táborlehetőség is a díjak között fészkel.