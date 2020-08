Babák is nehezen viselik a meleget

A nagyobb hőség nemcsak a felnőtteket, de a babákat is megviselheti.

Nyűgösebbek lehetnek, napirendjük is felborulhat. Étvágyuk a meleg hatására csökkenhet, ezért is kell fokozottan figyelni a folyadékbevitelükre. A nagy melegben akár naponta többször is megfürdethetjük őket, sőt, a strandolásról sem kell lemondani. – Írja a teol.hu.

Főleg az egygyermekes anyukák teszik fel a kérdést, mit csináljanak a kicsikkel, hogy jobban bírják a kánikulai meleget, mondta Gárdiné Kőszegi Lenke védőnő. A pár hónapos csecsemők sírással jelzik, hogy valami bajuk van, sokszor az édesanya megijed, és nem tudja, mi lehet a gond.

A csecsemők anyagcseréje gyorsabb, ezért vízháztartásuk egyensúlya könnyebben felborul, ha folyadékszükségletük nincs folyamatosan pótolva. Erre főként a nyári nagy melegben javasolt figyelni, amikor a baba még izzadékonyabb is. A nem megfelelő folyadékellátás akár súlyos állapothoz, kiszáradáshoz is vezethet, mondta a védőnő. Anyatejes babáknál javasolt a baba igény szerinti szoptatása. A picit két etetés között is lehet mellre tenni hőségben, hiszen az előtejnek szomjoltó hatása van. A tápszerrel táplált babák esetében pedig két etetés között, valamint hat hónapos kor felett, ha már elkezdődött a hozzátáplálás, a kicsit felforralt, majd visszahűtött vízzel vagy babavízzel itassuk, tanácsolta Gárdiné Kőszegi Lenke. Gyakran megfigyelhető, hogy a kisbaba kezdetben elutasítja a vizet, hiszen semleges íze van. Kitartóan javasolt kínálni, pár nap vagy hét is szükséges, mire elfogadja és megszereti az ízét.

A babákat éppen úgy megviseli a nagy meleg, mint a felnőtteket, és ők még azt sem tudják elmondani pontosan, mit éreznek. Éhesek, szomjasak, melegük van, vagy éppen fáznak. Ha túlságosan felmelegszik a lakás, a baba nyugtalanná válhat, alvási rendje is felborulhat. Gyakrabban ébredhet éjjel, és az étvágyában is változások lehetnek. Sokat segíthet a redőny vagy sötétítőfüggöny használata, melynek segítségével csökkenthető a meleg a gyerekszobában. Naponta akár többször is lehet „babafürdőt” tartani. A kisbaba élvezni fogja napközben is a lubickolást a vízben, és fel is frissül. Hat hónapos kor felett, ha a baba már önállóan tud ülni, a babapancsolók nagy sikert arathatnak.

Hat hétnél idősebb babák esetében 20–25 fok melegben elegendő egy vékony, hosszú ujjú pamutbody és egy vékony pamutnadrág, az ennél is melegebb időben pedig elegendő a pelusra egy rövid ujjú body adása. Kerülni érdemes a műszálas vagy műszálat tartalmazó babaruhákat, hiszen fokozhatják az izzadást, és viszkethet is a baba bőre tőlük, mivel nem tudnak szellőzni. A csecsemők, kisdedek haja kevés, és vékony a koponyacsontjuk, emiatt fokozott veszélynek vannak kitéve a forróságban – a kis fejüket mindenképpen védeni kell. Adjunk rájuk szellős, világos kissapkát, ha lehet olyat, ami egyben a vállukat is védi a leégéstől, tanácsolta Gárdiné Kőszegi Lenke védőnő.

Melyik a jobb: klíma vagy ventilátor? Ha ventilátort használunk, figyelni kell arra, hogy a babát ne érje közvetlenül a hűvös levegő, mert megfázhat. Ne legyen a baba abban a helyiségben, ahol a légkondicionáló készülék működik. Amikor elmegyünk sétálni a babával, kicsit lehűthetjük a szoba levegőjét pár fokkal, de hazaérve kapcsoljuk ki a készüléket. Ha a baba nagyon le van izzadva hazaérkezéskor, figyelni kell arra, hogy a fejéről a sapkát kicsit később vegyük le. Ügyeljünk arra is, hogy a kinti és benti hőmérséklet között legfeljebb 4-5 foknyi eltérés legyen. Ha például kint 30 fokos a hőmérséklet, akkor bent a lakást ne hűtsük 25 fok alá, mert az komolyan igénybe veszi a szervezetet. Séta során is kenjük be a kicsi karját és arcát napvédő tejjel.

Borítókép: Pár hónapos koruktól is lehet fürdőztetni a babákat, amikor már megkapták az első védőoltásaikat