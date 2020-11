Azt hittük, a második hullám kevesebb áldozattal jár majd

Kacziba Andi Milánóból rendszeresen jelentkezik koronavírus-blogjával, amelyet a duol oldalán meg is jelentetünk. Környékünk szülöttje textilművészként és egykori modellként a jelenlegi helyzeten kívül a járvány más vetületét is bemutatta beszélgetésünk során.

– Milyen súlyos most az olaszországi, azon belül a milánói vírushelyzet?

– A járvány első hulláma Olaszországot sújtotta a legjobban. Az első hullám teljesen felkészületlenül ért minket, semmit sem tudtunk a vírusról, és a helyzetet apokaliptikusként éltük meg. Az első hullám tapasztalatai alapján úgy gondoltuk, hogy a másodikat jobban fogjuk kontrollálni. Valójában a második hullámra sem készültünk fel, ugyanúgy ellenőrizhetetlenné vált, mint az első. A fertőzöttszám drasztikus emelkedése miatt először a kontaktkutatás vallott kudarcot, majd az elmúlt napokban lehetetlenné vált a fertőzöttek közvetlen kapcsolatainak tesztelése a túlterhelt laborok miatt, és a kórházakban egyre több helyen jelentkezik az ágy-, eszköz- és orvoshiány. A fertőzöttek száma napról napra nagyobbat ugrik, és meg sem tudjuk saccolni, hogy mikor és hány fertőzöttel érkezhet el a járványhullám tetőzése. Jóhiszeműen azt hittük, a második hullám jóval kevesebb áldozattal fog járni, de az elhalálozottak száma ismét magas, az elmúlt pár napban többször is meghaladta a négyszázat. Lombardia nem véletlenül vörös zóna, ismét itt a legrosszabb a helyzet, de amíg az első hullámban Bergamó volt a legnagyobb gócpont, jelenleg Milánó van a leginkább veszélyben. A lakosság sűrűsége, és a tömegközlekedés rendszeres használata elősegíti a vírus gyors terjedését, ami rövid időn belül eddig nem látott fertőzésszámot produkálhat.

– Az elsővel összehasonlítva, miben más a második hullám?

– Az első hullám idején a kórházak túlterheltsége miatt csak akkor került valaki kórházba, ha már légzési problémával küszködött. A betegeket későn kezdték kezelni, a háziorvos sem igazán tudta, hogy milyen gyógyszereket írjon fel, hiszen a WHO sem tudott gyógyszereket, kezelést ajánlani. Jelenleg mindenki tart a vírustól, ezért már az első gyenge tünet megjelenésekor a betegek orvoshoz fordulnak, gyógyszereket szednek, így nagyobb az esélye, hogy szinten tartható az állapotuk, elmaradnak a súlyosabb következmények, és kórházi ellátásra sem lesz szükségük a gyógyuláshoz.

– Milyen szigorítások kerültek bevezetésre?

– November 6-tól Olaszországot sárga, narancs és vörös zónákra osztották, hogy ezáltal elkerülhető legyen az ország teljes leállítása. A zóna besorolása 21 tényezőn múlik, de talán a legfontosabb tényező az adott terület kórházainak a szabad kapacitása. Az egész ország területén érvényes a kijárási tilalom este 10 és reggel 5 között, valamint bezártak a múzeumok, kiállítások, színházak, mozik, konditermek és uszodák. A sárga zónában szinte semmi sem változott: az éttermek, bárok, fagy­laltozók este 6-kor zárnak, az iskola online a középiskolások és az egyetemisták számára, a tömegközlekedés fele kapacitással üzemel (az utastér ötven százalékig lehet telített). Csak este 22 és reggel 5 között kell önbevallást írni, ha valaki kénytelen elhagyni otthonát vagy hazafelé tart. A sárga zónák között mindenki szabadon mozoghat, a narancs és vörös zónába csak nyomós ok esetén, önbevallás kitöltésével lehet belépni. A narancs zónában az éttermek, bárok, fagy­laltozók zárva maradnak, a 14 év feletti diákok online tanulnak, és a tömegközlekedés 50 százalékos kapacitással működik (az utastér feléig lehet telített). Senki sem hagyhatja el települését, hacsak nem munka vagy egészségügyi okokból, ebben az esetben önbevallást kell készítenie. A településen belül sem ajánlott napközben mozogni. A vörös zónában lock down van. Az üzletek és az éttermek zárva maradnak, csak az élelmiszerbolt, gyógyszertár, tisztító, dohány, újságos, fodrász és a borbély maradhat nyitva. Minden alkalommal önbevallást kell készítenünk, ha elhagyjuk otthonunkat, akár bevásárlás, munka, egészségügyi okok vagy tanulás miatt. A diákok 11 év felett online tanulnak, és a tömegközlekedés 50 ­százalékos kapacitással működik (az utastér 50 százalékáig lehet telített). A tavaszi lock downhoz képest annyi a különbség, hogy – a fodrászon kívül – aki nem otthonról dolgozik, mehet dolgozni, nem állt le teljesen a termelés.

– Hogyan viselik az olaszok ezeket a korlátozó intézkedéseket?

– Az olaszok csendben beletörődve, vagy hangosan tiltakozva, de mindenképp rosszul viselik a korlátozásokat. Az ország sárga, narancs, vörös zónákra osztása előtti napokban északon és délen egyaránt hevesen tüntettek a szigorítások ellen. A Facebookon egyre több keserű vélemény olvasható, ami arra utal, hogy a járvány elnyúlásával mindenki egyre jobban szenved a bizonytalanságtól. Eddig úgy kalkuláltuk, ha egyszer véget ér a 2020-as év, vele együtt véget ér a járvány is. Ma már tudjuk, hogy ez nem így van, de annyira kimerültünk, hogy nem gondolkozunk, csak sodortatjuk magunkat napról napra; lesz, ami lesz.

Egymás után törölték a művészeti vásárokat, nehézkes a műtárgyeladás

– A koronavírus minden ágazatban okozott károkat. A művészeti életről azonban alig esik szó. Mi a tapasztalat Milánóban?

– Gyakran hallani azt a kijelentést „hogy a művészetből nem lehet megélni”, és ez általában azoknak a szájából hangzik el, akik nem tudják, hogy Olaszországban a művészet a turizmus egyik legnagyobb mozgatórugója, és ez utóbbi a Pil (bruttó hazai termék) 13 százalékát jelentette tavaly. 2020-ban a turizmus szinte megszűnt, és ezáltal a múzeumok, kiállítások, vásárok és a művészeti élet kulcsfigurái egyaránt nehéz helyzetbe kerültek. A múzeumok ismét bezártak, és dolgozóik, akik a Covid miatt eddig is csak turnusokban dolgozhattak, azt sem tudják, hogy mikor fognak legközelebb kinyitni. Ami a műtárgyvásárlást, a „gyűjtést” illeti, mindig is a művész, a galérista és a kollekcionista bizalmi háromszögére épült. A műtárgy kiválasztásakor a vásárló számára döntő a galérista iránti bizalma, nemcsak maga a műalkotás. A 2020-as Covid-korlátozások következtében a galériák működése pár hónapra csökkent, és a nehezen megrendezett kiállításokra így is alig érkeztek látogatók. Jelenleg a galériák 45 százalékát a végleges zárás veszélye fenyegeti. Amíg a galériák és a fiatal művészek nehéz helyzetbe kerültek, az aukciós házak nagy sikerrel értékesítik a XX. század elhunyt művészeinek alkotásait; úgy tűnik, jelen pillanatban csak a tehetősebb vásárlók költenek, és a biztos befektetést keresik.

– Milánó köztudottan a divat fővárosa. A karantén és a közösségi események hiánya milyen változásokat hozott a divat- és a szépségiparban?

– A divat, a szépségipar és a társasági élet szorosan kapcsolódik, és azzal, hogy a járvány minimálisra szorította a közösségi eseményeket, nagy csapást mért a divatra és a szépség­iparra egyaránt. Az első lock downt mindenki pizsamában vagy melegítőben töltötte, és a mackónadrág gardróbunk állandó részévé nőtte ki magát, ezért nem véletlen az sem, hogy fennmaradt a „karanténos öltözés” kifejezés. A szájrúzst már mindenki hónapokkal ezelőtt elfelejtette, hiszen a szájmaszk alatt egyáltalán nem érvényesül, és még foltot is hagy. Szokásaink megváltoztak, és pénzünket anyagi helyzetünktől függetlenül tudatosabban költjük, egyszóval esszenciálisabbak lettünk, és ezzel a konzumizmusnak adtunk egy nagy pofont. A divat és a szépségipar termékei mindig is csábítóak voltak, de most kiderült, mégsem létfontosságúak számunkra. A tervezők közül elsőként Giorgio Armani figyelt fel a vásárlói szokások változására, ezért rögtön csökkentette kollekciója darabszámát, és igyekezett örökzöld darabokat tervezni, amelyek a szezon végén nem mennek ki a divatból, és akár évtizedekig tökéletes megjelenést biztosíthatnak viselőjüknek. Több, ékszer-magassarkú szandáljairól híres luxuscég ékszer-tornacipő kollekció bevezetésével próbálkozik, mert az elegáns magassarkú cipők eladása szinte a nullára zuhant.

– Az életében milyen változásokat hozott a koronavírus?

– A járvány előtt szinte minden hétvégén elutaztam valahova, múzeumokba, kiállításmegnyitókra vagy artfair­ekre jártam, és hetente egyszer színházba mentem a barátaimmal. Sohasem vacsoráztam egyedül, hiszen mindig volt valaki az ismeretségi körömből, aki esti programot szervezett az egész társaságnak. Hét közben kényelmes ütemben dolgoztam, sok időt fordítottam networképítésre, és mindezt sikeresen összeegyeztettem a szabad­idős programjaimmal, hogy véletlen se kelljen lemondanom semmiről. A járvány első hulláma után társaságunk nagy része eltűnt. A lock down alatt kiéleződtek a városi élet hátrányai, és sokan rájöttek, hogy mennyit számít plusz egy szoba, egy nagy terasz, vagy akár egy kert, a tengerpartról nem is beszélve. Aki csak tehette, kihasználta az online munkavégzés lehetőségét, és elhagyta Milánót egy kellemesebb környezetért. Én változatlanul Milánóban maradtam, és az elmúlt hónapokat a műteremben töltöttem. Ebben az évben egymás után törölték a művészeti vásárokat, nehézkessé vált a műtárgyeladás. 2020 és 2021 meghatározó változásokat hoz mindannyiunk életébe, ezért úgy érzem, érdemes minden energiát belefektetni a járvány utáni gyors és sikeres újrakezdésbe.