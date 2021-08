Az új, multifunkciós csarnokba minél több gyereket bevonzani

Korábban beszámoltunk róla, hogy negyven év után végre méretes sportcsarnok épülhet Dunaföldváron a Holler UnFC beruházásában. A munkálatok tavasszal elkezdődtek, a múlt héten pedig a multifunkciós épület leglátványosabb mozzanataként, daruval a tetőszerkezet elemeit is a helyükre emelték.

Logisztikailag a lehető legjobb helyen, a központban lévő buszpályaudvartól pár méterre, annak szomszédságában húzzák fel az építményt. Mivel alacsonyabban fekszik, ezért onnan csalóka módon nem lehet érzékelni a méreteit, de amikor Holler Ferenc klubelnök, aki rengeteget dolgozott azért, hogy az álomból valóság legyen, beinvitál minket a tető alá, bizony az első szó az ámulaté, hisz hatalmas a beltér.

– 2012-ben álmodtuk meg igazából a csarnokot, de összességében klubunk eddigi tizenhat éve megkoronázásának gondolom. Nem volt egyszerű, amíg idáig eljutottunk. Büszke vagyok erre, és azokra, akik segítettek a megvalósulásban. Ezzel fekszem és kelek, naponta többször jövök az építkezésre, munka és az egyesület vezetése mellett nem kis teher, de édes. A feleségem ebben nagy segítség, hálával tartozom neki a támogatásért. Ő lesz a csarnok igazgatója, közel áll a sporthoz, több edzői oklevele van, emellett a marketingrésze is hozzá tartozik majd. Az épületre térve, az ívcsarnokformát hamar kitaláltuk, mert ezt a leggazdaságosabb működtetni, s nekünk a legfontosabb a fenntarthatóság. Sokan összekeverik a hagyományos csarnokokkal, de ez egy kanadai találmány, a tető alapanyagát pedig Luxemburgból hozták. Ez sportolásra lett kitalálva, és mi a szakmát helyeztük előtérbe. Amikor megnéztünk egy ugyanilyent az országban, többhetes nyári kánikulában klíma nélkül is teljesen normális hőmérséklet volt benne. Természetesen légcserélés lesz, illetve a konferencia- és az edzőtermeket klimatizáljuk. A kézilabdapálya olyan borítást kap, hogy nemcsak NB I.-es, de még nemzetközi meccset is rendezhetünk, ehhez igazodva készül a világítás is. 2017-ben nyertük el a pályázatot, egy évvel előtte építési engedélyünk volt, azóta mindenki tudja, micsoda bődületes áremelkedés volt az építőiparban, így több száz millió forinttal lett magasabb a kivitelezés költsége, ami így meghaladja az egymilliárd forintot. Elsőként a Magyar Kézilabda Szövetség jóváhagyta az új összeget, amit szintén tao-s pénzzel egészítünk ki. A teljes különbözet még nincs meg, de rendben leszünk, komoly ígérettel bírunk, a munkák pedig gőz­erővel mennek addig is. Biztos vagyok benne, 2022 első három hónapjában elkészül. A fővállalkozó egy dunaújvárosi cég, nagyon elégedettek vagyunk vele, és itt van a szomszédban, ami minden téren megkönnyíti az együttműködést – mondta a klubvezető.

Holler Ferenc hangsúlyozta, számára a rendeltetés a legfontosabb. Az egyesület nagyon sok mindenre, szinte a csarnok összes idejét lekötve tudja használni. Ez a férfi és a női kézilabdázókat és azok utánpótlását jelenti, továbbá a legkisebb labdarúgókat az őszi, téli időszakban. Bozsik-focitornákat, -kézilabdakupákat is rendezhetnek, éppen azért terveztek be ennyi játékos- és bírói öltözőt, hogy nagy létszámú eseményeknek is otthont adhassanak a hatszáz férőhelyre tervezett csarnokban. A pontos ülőhelyszám még nincs meg, a lelátók kidolgozás alatt vannak, azokon tudnak még változtatni.

A klub szeretne megállapodni és együttműködni a KLIK-kel, amire nyitottak, hogy a helyi iskolások is használhassák.

A szabad kapacitás terhére kulturális programoknak is helyet adhat

A maradék kapacitás terhére pedig városi rendezvények, koncertek, színházi és gyerekelőadások, nyugdíjas-, iskolai programok megtartására szintén alkalmas lehet, kvázi kulturális központként. Ilyenkor a játékteret egy speciális burkolattal letakarva, 600-750 fő tudna leülni, amire eddig a szintén szűkös művelődési házban esély sem volt.

Holler Ferenc már hallotta a negatív hangokat – gúnyosan magtárnak, repülőgéphangárnak nevezik egyes kommentelők –, de erre csak annyit felelt, mindenkinek volt negyven éve, meg előtte még negyven, hogy megcsinálja. A kritikus véleményen lévőknek is adott volt a lehetőség.

– Nem kell velük foglalkozni és félre kell tenni, kinek tetszik és kinek nem. Olyan dolgot sikerül megvalósítani, amit az ifjúság tud használni, és erre hatalmas szüksége van Dunaföldvárnak, hiszen tudjuk, mekkorka termek vannak az általános iskolákban. A felnőtt az mindig a kirakat, ha van szponzor, van csapat, de nem ez a lényeg, hanem az: a gyerekek több sportágból választhassanak. Aki nem tudja, nem is hiszi, ebben mennyire el vagyunk maradva, testnevelésórán sem lehet megfelelő módon megmozgatni őket. Az új csarnok új lehetőségeket kínál, ezért a klubban a foci és a kézilabda mellett a röplabdát is szeretnénk elindítani. Azonban olyan nagy létszámúak vagyunk, igen hamar benépesítjük a csarnokot. Azaz, s ebben megértést kérek, nem tudom senkinek megígérni, hogy öregfiúk-hobbicsapatok, meg baráti társaságok be tudnak jönni focizni, vagy belefér, hogy bálokat tartsanak itt. Ez az ifjúságnak készül, mivel nagyon gyerekpárti vagyok, csakis ők vannak és lesznek előtérben. Amennyiben rászoktatjuk a fiatalokat a mozgásra, az egészséges életmódra, akkor életüket végigkísérheti, hiába nem lesz profi sportoló mindenkiből, azt hiszem, mi már ezzel is sokat tettünk.

Holler Ferenc az újabb álmokról szót ejtve, a női kézilabdacsapatnál NB II., a férfiaknál pedig NB I./B-s szereplést említett. Mondjuk utóbbiak Polgár Ferenc szakosztályvezető munkája nyomán egy ponttal maradtak csak le az aranyérmestől NB II.-es csoportjukban az előző szezonban. Dunaföldváron nagy hagyománya van a sportágnak, sokan követik is, azonban hosszú évek óta kicsit „gazdátlanok”, az edzések, a meccsek Simontornyán, Dunavecsén, Rácalmáson voltak. Így nem ismerik a csapatokat, nem kötődnek azokhoz.

– Arra koncentrálunk, minél többen szeressék meg a játékot, és saját utánpótlásunkat építsük fel. Az a döntés született, ebben a szezonban maximum a megyei bajnokságban játszanak a fiúk. Legyen kész a csarnok, ez a prioritás minden téren, aztán jövő ősztől elkezdhetjük megfelelő szakemberekkel felépíteni a felnőttcsapatot.

Felvetettük, ha egy év múlva itt fogunk állni, mivel lesz elégedett? – Amennyiben kétszáz új kézilabdázó gyerekünk lesz, akkor nem leszek az, mert háromszázat akarok! Rengeteg gyereket kell bevonzani ide!