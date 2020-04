Az otthoni kikapcsolódás oázisa

Legyen szó egy kisebb méretű erkélyről vagy egy nagyobb, nyitott térről, a megfelelően kialakított terasz a nyugalom és a kikapcsolódás oázisa lehet, emellett a hangulatos otthon elengedhetetlen kelléke is.

A tavasz derekán, amikor az éjszakai fagyok is alábbhagynak, eljött az ideje a teraszok, erkélyek kicsinosításának, így újra élettel teli és meghatározó részei lehetnek otthonunknak, emellett kényelmes kikapcsolódási lehetőséget biztosítanak anélkül, hogy el kellene hagynunk lakásunkat. Néhány jól átgondolt megoldással életterünk üde színfoltjává varázsolhatjuk akár a legkisebb balkont is.

Növények minden mennyiségben! A legalapvetőbb és legkönnyebben személyre szabható dekorációs elem. Ügyeljünk arra, hogy a terület méreteinek és időjárási adottságainak megfelelő virágokat válasszunk! Néhány futónövénnyel máris tavaszias, élettel teli hangulatot csempészhetünk az életünkbe, a nagyobb teraszokon azonban néhány páfrány, pálma vagy más egzotikus növény is remek szolgálatot tehet. Ha már a növényeknél tartunk, egy jól kiválasztott, a környezet színvilágához passzoló kaspó a dekorációs funkció mellett praktikus kellékként is szolgál. Talán sokan nem is gondolnák, hogy a kültéri helyiségeknél mekkora szerepe van a világításnak. Mi lehetne hangulatosabb, mint egy lágy fényekben pompázó teraszon ülni és kedvenc italunkat kortyolni a tavaszi-nyári naplementében? Ehhez nem kell feltétlenül mélyen a pénztárcánkba nyúlni, nagyobb méretű gyertyákkal vagy akár asztali mécsesek elhelyezésével is meghitt hangulatot teremthetünk. A vállalkozó szelleműek természetesen kültéri égősort is használhatnak, amely a terasz vagy erkély korlátján végigfuttatva vagy a mennyezetre erősítve is otthonos hangulatot eredményez.