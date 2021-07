Az ország erdeiből és mezőiről származnak az alapösszetevők

A Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete idén is megszervezte az Év fagylaltja versenyt. Ez alkalommal a Vadászati és Természeti Világkiállítás tiszteletére egy új kategóriában is nevezhettek a versenyzők olyan fagylaltokkal, amelyek jellegzetes, meghatározó ízei Magyarország erdeiben és mezőin megtalálható összetevőkből erednek. Ezt a versenyt Nagy László, a dunaföldvári Marcipán cukrászda tulajdonosa nyerte meg.

Ezt ne hagyja ki! Parlament nélkül egyre szánalmasabbá válik Jakab Péter

Dunaföldvár Az ember okkal gondolhat arra, hogy egy ilyen siker árnyékában egy kis pihenőt engedélyez magának az ünnepelt. Ezzel szemben a győztest nagy munka közben találtuk.

– A mai nap ugyan a gratulációké, de elárulhatom, hogy ez még keményebb munkanap, mint az átlagosak. Reggel hatkor kezdtem, most hamarosan dél lesz, és eddig csak a ti kedvetekért álltunk meg a munkával. Ma is készültünk a vendégeknek rozmaringos-málnás étcsokoládénkkal – mondta el lapunknak Nagy László.

– Mi alkotja ezt a finomságot?

– Rozmaringkivonat, amit a szomszéd néni ter­meszt kizárólag nekünk, málna és egy 67 százalékos Vavorn étcsokoládé, víz és cukor. Ez ennyire egyszerű. Ezekhez a dolgokhoz nem hókuszpókusz kell, hanem igazi természetes alapanyagok, amik a jó ízt garantálják. A vendégek részéről még tart az ismerkedés, bár már hetek óta folyik a tesztelés, és örömmel látjuk, hogy szívesen fogyasztják.

– Nem csak ez a fajta számít különlegességnek az önök cukrászdájában…

– Hozzánk azért járnak a vendégeink, mert a különlegességeket keresik, és azt meg is találják süteményben és fagy­laltban is. Szerencsére nem mindennaposak, amiket örömmel választanak.

A természet egyedül nem tud arról gondoskodni, hogy minden magától finom legyen – A természetes egyszerűségről is beszélhetnénk.

– A természet egyedül nem tud arról gondoskodni, hogy minden magától finom legyen, ezért majd mi vesszük kezünkbe a dolgokat, mert rólunk szól a termék. Amikor valami jó, az egyszerűen és bonyolultan is az lesz. Akkor miért ne válasszuk az első megoldást?!

Az összes fagylaltunkat adalékmentesen készítjük. A termékeink nyolcvan százalékát saját készítésű alapanyagokból állítjuk össze. Ilyen a pisztácia- és a mogyorópaszta, a vanília. Minden egyes tégely külön van főzve, pont azért, hogy olyan legyen az íze, amilyet mi megálmodtunk.

– Nagyon elegáns, ahogy beszél a sikerről, de miért osztja meg másokkal?

– Azért, mert ez nem egy egyszemélyes játék, hanem egy csapatmunka. Ez a siker nemcsak rólam, hanem a mögöttem álló teamről is szól. Én már nyertem két olaszországi versenyt, és most végre egy magyart is. A hazai megmérettetéseken még soha sem sikerült ehhez hasonló sikert elérnem. Ott három alkalommal indultam, és kétszer érmet hoztam. Ezért ez most egy hatalmas elismerés nekem.

Hamarosan újra versenybe állok, ezúttal az online Európa-bajnokságon

– Ha már szóba került Olaszország, megtudhatnánk erről többet is?

– Hamarosan újra versenybe állok, ezúttal az online Európa-bajnokságon. A helyzet úgy hozza, hogy szurkolói leszünk egy ottani cukrászmesternek, aki a mi fagylaltunkat fogja elkészíteni a mi receptúránk alapján, és a mi nyersanyagainkból. Ez egy világverseny, aminek szervezését egy tízfős csapat végzi. A munkájuk egy egész éven át tart.

– Kik a legjobb fagylaltosok Európában?

– Az elsők az olaszok, akik az egész kontinenst meghódították a termékeikkel. Mellettük mindenki igyekszik a csúcsra törni, így az osztrákok és a lengyelek is.

– Most aztán alaposan fölrakta azt a bizonyos „lécet”! A szakma valószínűleg jövőre is ezt a szintet várja majd öntől!

– Úgy érzem, hogy ezt a lécet nem most raktam föl erre a szintre, hanem már korábban. Ez a most elnyert elismerés, kvázi véletlenül született, de mi két-három évvel ezelőtt is ilyen színvonalú fagylaltokat állítottunk elő, mint most. Igyekszünk évről évre jobban teljesíteni, mert csak a fejlődés hozhatja meg a további sikereket.

– A pandémia alatt átalakította az üzletét?

– Ez már egy régóta húzódó dolog, tavaly karácsonykor kezdtük el csinálni, de ez a helyzet elhozta annak a lehetőségét, hogy a végére járjunk a dolognak. Sikerült meggyőzni a mestereket, akik aztán nekiálltak, és egy hónap alatt elvégezték a munkát, aminek a látványosabb, nagyobb részét nem is a vendégtérben látni, hanem hátul a gyártási területen.

A fagyitölcsér és a kanál is kevés ökológiai lábnyomot hagy maga után

– A környezettudatosság jegyében is tevékenykednek…

– A sok egyéb feladat mellett kiépítettünk egy vízvisszahűtő rendszert, aminek a segítségével nem engedjük el a csatornába, ami szerintem nagyon fontos. Egy ideje ezt a szemléletet próbáljuk meg erősíteni, mert csak ez lehet a jövő útja. Lebomló edényekkel dolgozunk, a fagyitölcsér és a kanál is kevés ökológiai lábnyomot hagy maga után. Szeretnénk hozzájárulni a környezetünk egészségesebbé tételéhez.

– Ezen a szinten már művészetnek mondhatjuk ezt a produkciót?

– Nem tartom magamat annak, de nagyon szeretem például a komolyzenét. Akár órákon át is szívesen hallgatom. Nálunk majdnem húsz évig sikerrel működött az Irodalmi ­kávéház. Nagyon szép emlékek kötnek hozzá bennünket, hiszen a mai kor kiváló szerzői sorban érkeztek hozzánk, és az események levezetése is értő módon volt megtartva. Az alkotók iránt érdeklődők pedig előbb a lábukkal szavaztak, hiszen eljöttek hozzánk ezekre az ünnepi eseményekre, végezetül a telt házas közönség a tapsával is bizonyította a tetszését. Reméljük, hogy vissza tudjuk hozni ide ezt a sikeres a rendezvénysorozatot, és folytatódik a Marcipán cukrászda falai között.