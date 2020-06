Az olasz parlamentben tilos ellopni a fertőtlenítő zselét!

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

Milánó, 2020.06.30. – 112. nap

A mai napot a műteremben töltöttem, csak este jöttem haza, mert ottmaradtam rendet rakni. Mindig az pakol, aki az utolsó. Szerintem ez legalább egy éve nem történt meg velem, mert én mindig lelépek 6 előtt, és mindig van aki este 9-10-ig is ott marad. Hazafelé megálltam az egyik bárnál, ahol a barátaimmal szoktam találkozni, most is ott aperitiveztek, és közben mindegyikük a nyaralásról beszélt. Szinte mindenki Olaszországban tölti a vakációt, és többen el fognak indulni ezen a héten, van aki vissza sem jön szeptemberig.

Este beszéltem a szomszéd lánnyal, azt mondta hogy nem megy idén nyáron sehova, szerinte még korai utazni. Évente kétszer szokta kivenni a szabadságát, és ilyenkor eltünik Ázsiában hetekre.

A mai hírek középpontjában egy tábla állt, amit az olasz parlamentben függesztettek ki. A tartalma így szól: Tilos ellopni a fertőtlenítő zselét! A kormány ma esti adatai szerint a jelenleg fertőzöttek száma összesen 15563, az elmúlt huszonnégy órában 142 az új fertőzött, közülük 62-en (43,6%) Lombardia régióban vannak.

1090-an szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 93 beteget az intenzív osztályon kezelnek, és 14380-an orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 190248-an gyógyultak, közülük ma 1052-en.

Az elhalálozottak száma 34767, közülük a mai napon 23-an hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 240578.

Az elmúlt huszonnégy órában a fertőzések száma 0,1%-kal emelkedett. A számok változatlanul jónak mondhatóak, reméljük hogy szépen lassan lemegy a fertőzöttek, és az elhalálozások száma is nullára.

Annak ellenére hogy mi úgy érezzük, végre indul az élet, Torino-ban a kávézók, éttermek, egymás után zárnak be, hiszen a biztonsági szabályok betartása mellett hiába nyitottak meg, a megnyitás óta ráfizetéssel dolgoznak. Legtöbbjük egyszerüen kiakasztotta: Viszlát szeptemberben!

Kacziba Andi