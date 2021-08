Az iskolaköpenyes diákok eredményeikkel tűntek ki

Akiknek nincs iskoláskorú gyermeke, azok is óhatatlanul szembesülnek a bevásárlóközpontokat járva, vagy a tévéreklámokat nézve, hogy nyakunkon az iskolakezdés.

Az én kisfiam még csak óvodás, de szeptember közeledtével eszembe jutott, milyen volt „az én időmben”, amikor kisiskolásként a szüleimmel mentünk megvásárolni a papírboltba a tanszereket.

Szerettem iskolába járni, és ma is nosztalgiával gondolok vissza az iskolapadban eltöltött évekre. Az biztos, hogy anno nem volt ekkora választék, az iskolaszerek jelenlegi dömpingje teljesen elképzelhetetlen volt számunkra. Abban az időben az iskolatáskák, tolltartók és füzetborítók nem a népszerű mesefigurákkal voltak dekorálva, de hát manapság a marketing az élet valamennyi területét igyekszik befolyásolni.

Gondolom, az általános iskolai évfolyamok számára ­összeállított füzet- és tanszercsomagok akkori és jelenlegi tartalma talán nem sokat változott az évek során. Hiszen különböző méretű és tematikájú füzetekre, ceruzákra, a technikacsomagra most is szükség van. De a műanyag óra, a kék dobókocka benne a színes korongokkal, ragasztó, gyurma és a vízfesték is szerepelt anno és most is a tanszerlistákban.

Annak idején az „átkosban” kötelező volt a kék iskolaköpeny használata, ami elfedte az anyagi háttérbeli különbségeket. Így a diák csak a személyiségével és tudásával tudott kitűnni a tömegből.

A ´70-es években sötétkék csomagolópapír fedte a könyveket és füzeteket is, rajta a lekerekített szélű piros keretes fehér vignettán felírva a tanuló neve és a tantárgy. Egy illatos radír, az emeletes tolltartó, vagy egy négyszínű toll szinte státuszszimbólumnak számított, nem beszélve a márkás táskáról, az volt a non plus ultra.