Az irányított véradáson rendelkezünk „véradományunk” sorsáról

Dunaújvárosban és környékén a véradókedv országos viszonylatban nézve is példás. Azt viszont sokan nem tudják, hogy bizonyos esetekben célzottan is nyújthatunk segítséget beteg, műtétre váró, sérült ismerőseinknek, hozzátartozóinknak. Az irányított véradásról dr. Barna T. Katalinnal, a vértranszfúziós osztály főorvosával beszélgettünk.

– Hogyan zajlik az irányított vér­adás folyamata?

– A procedúrához mindenképpen szükséges az, hogy a donor kitöltsön egy rendelkező nyilatkozatot, amelyben szerepelnek az ő, illetve a kedvezményezett, azaz a recipiens adatai is. Ezt a nyomtatványt többnyire az az egészségügyi intézmény adja át a donornak, amelyben a recipienst kezelik. Fontosnak tartom kiemelni, hogy ebben az esetben kizárólag a teljes vércsoportegyezés az elfogadható, tehát nem érvényes az, hogy egy nullás vércsoportú donor bárkinek adhat vért. A papírmunka után azonban gyakorlatilag minden úgy zajlik, ahogy az átlagos véradások során megszokott.

– Mi történik a levett vérrel?

– Az Országos Vérellátó Szolgálat laboratóriumába kerül, ahol különböző vizsgálatokat végeznek el rajta. Nyilván a vérvétel előtt egy átfogó kérdőíves orvosi vizsgálat történik, de az OVSZ-nél nyer teljes bizonyosságot, hogy a vér alkalmas további felhasználásra. Majd különböző vérkészítményeket állítanak elő belőle, például plazmát, vörösvértes-készítményt vagy épp vérlemezke-koncentrátumot. Így valóban megvalósulhat az, amit a vöröskereszt rendszeresen hangsúlyoz, azaz hogy egyetlen személytől levett vérrel akár három másikon is tudunk segíteni.

– Olyan opció nincs, hogy a vér­adótól közvetlenül a beteghez kerül a vér?

– Nem, ilyen már hosszú évek óta nem fordulhat elő. A teljes vérnek főleg a fertőzések elkerülése végett, mindenképpen laboratóriumi ellen­őrzéseken kell átesnie.

– Mi történik akkor, ha egy meghirdetett irányított véradásra jóval több önkéntes érkezik, mint amennyire szükség van?

– Ez nehéz kérdés ilyenkor, mert még az irányított véradásokon sem szokott kelleni 2-5 egységnél több vér, és néha tényleg több tucat segítő kedvű jelentkező is van. Ilyenkor megpróbáljuk nekik elmagyarázni, hogy megvan a szükséges mennyiségű vér, illetve a nyilatkozatokban rendelkeznek arról is, hogy ha az adott betegnek már nincs szüksége több vérre, akkor a fennmaradó mennyiséget más betegek gyógyulásához is felhasználhatjuk. A vér tárolása egyébként körülményes, általában egy hónapon belül fel kell használni. A Vasmű úti vér­ellátóban csütörtökön és kedden van lehetőség akár általános, akár irányított véradásra.