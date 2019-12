Az ihletettség lényege, hogy az alkotás új érzéseket keltsen

Pállay-Kovács Szilvia energia- és lélekgyógyász, művészettanár, képzőművész. Elvégezte a Tanárképző Főiskolát és az Iparművészeti Egyetemet, tanult az ELTE-n kulturális antropológiát és világvallásokat is.

Parapszichológus-energia­gyógyász diplomát is szerzett. Számára az alkotás, a tanítás, a gyógyítás misszió. Fest, grafikákat készít, könyveket illusztrál. Hosszú ideje foglalkozik indigó- és kristálygyerekekkel. Hite szerint a gyerekek és a művészet hozhatja el az emberiségnek a megújulást, a fény korát, a jobb világot.

– A Petőfi iskolában már egyértelmű volt, hogy a kis Szilviából mi lesz?

– Kiskoromban is már a rajzolás volt a legfőbb időtöltésem, egyértelmű volt, hogy efelé kell mennem. Az akkori poroszos nevelés az én lelkivilágomnak nem esett jól, belemenekültem a rajzolásba. Kialakítottam magamnak egy saját művészvilágot. Nagyon tetszett a formatervezés, végül játéktervező szakra mentem. Az egyetemi évek alatt kezdtem könyveket illusztrálni, önálló művészként élni. Az ­ELTE-n indián kultúrákat tanultam. Biztosan érzem, hogy volt egy előző életem, amelyben ezt megéltem, mert olyan mélyen fájt, ami történt velük. Ezért akartam kulturális antropológus lenni, hogy megismerjem a megmaradt indián kultúrát. Sokat merítettem a törzsi kultúrák világából.

– Mi vitte közelebb a különleges képességű gyerekekhez?

– Egy alternatív pedagógiai módszert tanító iskolában tanítottam közel tíz éve. Ott kezdtem felfigyelni rájuk, hogy mások, mint akiket eddig tanítottam. Máshogy érzékelnek, más dolgokra reagálnak, más témákat hoznak a szabad alkotásban, más a közösségi viselkedésük egymással. Elkezdtek nekem mesélni az álmaikról, világokról, amiről én azt gondoltam, hogy csodás fantáziájuk van. De láttam, hogy ez sokkal több, mint fantázia. Kezdtem rájönni, hogy valami más gyerektípussal van dolgom. A kezembe jutott az indigó gyerekekről egy könyv, az interneten utána olvastam, és egyre tudatosabb lettem benne. No meg ott volt az én lányom, aki szintén egy kemény indigó kislány volt. Ő nagy tanító volt nekem. Így indult, a gyerekek vezettek bele ebbe a világba. Új érzékenység, új gondolkodásmód, új erkölcsi érzék jellemzi őket. Szeretnek együtt lenni, segítik egymást.

– Mint a hetvenes évek hippi mozgalmában?

– Bizony, az indigók abszolút azt folytatják, amit elkezdtek a hippik. Ugyanazok a jelszavak, ugyanaz a gondolkodásmód. A kristálygyerekek már mások. Ez az új generáció fogja elhozni majd a jobb világot, ebben teljesen biztos vagyok. No meg a művészet.

– Azt gondolja, hogy meg tudják változtatni a világot?

– Nem gondolom, ez már a gyakorlatban így van. Az indigók nyolcvanöttől születtek nagy hullámban. Sokszor hiper­aktívnak titulálták őket, meg autisztikus és hasonló bélyeget kaptak, de nem lehetett semmilyen betegséget kimutatni, de az intelligenciájuk az egekben volt az átlag felett. Ők elindítottak egy változást. Nagy igazság­érzetük van, hatalmas bátorság, küzdőszellem és kitartás van bennük, és mindig védelmezik a gyengéket. A kristálygyerekek már a finom, tiszta rezgést hozzák, mert nekik már nem kell a csatát megvívni, amit az indigó már megtett. Azt is mondhatjuk rájuk, hogy krisztusi tudatúak, a szív küldöttei. Magas erkölcsi, etikai érzék, intelligencia jellemző rájuk. Nagyon finomak, művésziek, nagyon érzékenyek.

– Hogy kell hozzájuk állnunk?

– Ne rontsuk el őket! Ez a legfontosabb. Ne hazudtoljuk meg, hallgassuk meg őket. Ha ezt meg tudjuk tenni, akkor ők teszik a dolgukat. Azt mondta egy kamasz kristályfiúcska, hogy ha biztonságosabbá és élhetővé teszitek a földet számunkra, akkor mi jövünk tömegével. Egy másik meg azt mondta, érzik, hogy segélyhívások jönnek a föld felől, és kisebb csoportokban születnek le. Majd lesz idő, amikor mozgósítják őket, amikor egy krízishelyzetben egymásra fognak találni és együtt fognak segíteni, vagy változtatni valami nagy dolgot. Teszik a dolgukat. Sok fiatalt ismerek transzplantációs sebésztől kezdve a történész kutatón át, a környezetvédő mérnöktől a gyógypedagógusig, aki új generációs fiatal, és soha nem a maga boldogságát keresi, nem akar külföldre menni dolgozni, hanem itt helyben az országért, az emberekért akar tenni. A lányom és a párja azt mondja, nekik Magyarország a gyerekük. Lovasíjászattal, táltosgyógyításokkal, az ősmagyar kultúrával foglalkoznak. Nem tudom, honnan hozta ezt, a családból senki nem foglalkozott állatokkal, városi emberek voltak a felmenőink. Már háromévesen erről beszélt. Csak lovakkal játszott. Szóval olyan munkahelyen helyezkednek el, ahol másokért tesznek, az emberekért, a köz­ért vagy a földért magáért.

– Mi mit tehetünk értük?

– Ahogy mondtam, az az első, hogy ne rontsuk el őket. De nagyon sokat tehetünk. Úgy segíthetünk nekik elsősorban, hogy segítjük őket egymásra találni, mert nagyon szociálisak. Ha összetereljük őket, és nem érzik magukat magányosnak, vagy hogy kilógnak a sorból, hogy különcök. Könnyen kiközösítik őket, mert nem ökölharcosok, szelídek és intelligensek. Az eszükkel meg a lelkükkel tudnak küzdeni. Nagyon sok sérülés éri őket. Arra kell figyelnünk, hogy minél kevesebb sebet kapjanak a világból. Ha sérülések érik őket, akkor szülőként, pedagógusként meg kell találni azt az embert, aki tudja gyógyítani ezeket a sebeket. Bármilyen lélekgyógyítási módszer, egy drámapszichológia, különböző művészetterápiák mind kiválóak. Nem gyógyszer és nem orvos kérdése. Ők mindenben a tiszta, egyszerű, alternatív módszereket szeretik, semmi szintetikus, semmi mesterséges dolgot. A természet nagyon nagy gyógyítóerő, minél többet ki kell vinni őket a natúr természetbe, minél kevesebb ember legyen a közelükben. Ott tisztulnak és töltődnek. Ezenkívül pedig össze kell őket terelni, találjanak egymásra! A hagyományos energiájú embereknek rendbe kell tenniük a karmájukat, ők a nagy tisztítást végzik el, az indigók már kinyitják az utakat, ők az úttörők, a kristály pedig hozza az új világ energiáját. Tökéletesen egybeépül a három, nem hagyható ki egyik sem.

– Honnan ismerhető fel a különleges képességű gyermek?

– A könyvemben is nagyon sokat írok róla, hogy nincsenek olyan külső jegyek, hogy kék szeme van és rózsaszín bőre. Így nem. Az indigó gyereknek mindig van egy nagyon tüzes aktivitása. Mindig pörög, mindig kreatív, mindig csinál valamit, kitalál új dolgokat, mindig menteni akar. Állatokat, embereket. Közösséget irányítani, szervezni akar. Nagyon sokan művészi pályán vannak. De az új generációs gyerekekre jellemző, hogy nagyon felelősségteljes a gondolkodásuk. Ha a képességeire rájön, hogy akár telepatikus képességei vannak, netán még energiával gyógyítani is tud, akár tárgyakat megmozdítani, vagy képes az akaratátvitelre, soha nem használják ártó szándékkal, önző célból, soha nem tesznek keresztbe senkinek, pedig megtehetnék. De van bennük egy erős erkölcsi érzék.

– Térjünk vissza önhöz! Nagyon sajátos képi világa van. Még mindig olyan terápiásan működik, mint kislány korában?

– Abszolút nem. Már a középiskolában is átalakult. Úgy érzem, valamilyen célból kaptam én ezt a képességet. Mert nem mindenkinek adatik meg. Úgy érzem, hogy feladatom szólni az emberek nevében. Kifejezni azokat az érzéseket, amiket mások is éreznek, de nekik ebben az életükben nincs a kezükben egy ilyen kifejező eszköz. Ez azért jó, mert kapok visszacsatolást egy-egy kiállításon, amikor rácsodálkoznak, hogy „pont ebben az élethelyzetben vagyok!, pont rólam szól”, vagy „ez a három angyal épp az én gyerekeimet jelképezi”. Sok ilyet kapok. A másik, hogy olyan gondolatok és üzenetek vannak a fejemben, vagy zenei, irodalmi ihletések, amik egyszerűen megjelennek képekben, vizuálisan.

Akkor leülök festeni, de közben is nagyon sokat alakul. Vannak képek, amikre én is rácsodálkozom két nap múlva, hogy ezt tényleg én festettem? Nézem, hogy tudott így futni a festék a kezem alatt? Vannak olyan képek, amikre azt mondom, hogy felülről ihletettek. Átjön rajta valami. Ez a lényeg, hogy egy emberi kéz által készített kép olyan energiát képvisel, hogy az egész lakás hangulatát megváltoztatja, meg a mi érzéseinket. Ezt nem pótolja egy repro vagy egy fotó. A festés nekem a töltődés. Tanárként az ember állandóan kiad magából. A töltekezés, az építkezés amikor beteszek valami finom zenét, meditálok és festek. Úgy készül el egy pár nap alatt, hogy bezárkózom, és csak enni állok föl, éjszaka kidőlök mondjuk úgy hat órára, de reggel, amikor még nem is látok igazán, már kezdem újra. Tényleg nagy töltekezés és amikor alkotok, akkor az agyam átkerül a racionális, tudati állapotból egy ilyen alfa szintű más állapotba. Mint amikor a kisgyerek belemerül a játékba. Ez az a más állapot, amire nagyon nagy szükségünk van. Ilyenkor az összes energiatér kinyílik, és kapcsolódsz a nagy egészre, az Univerzum tiszta forrására.