A minap egy igazi pékkel találkoztam, aki igazi kenyeret süt. A hangsúly az igazin van. Az igazi kenyér ugyanis kovászos. És még egy nagyon fontos részt majdnem kifelejtettem. A kenyér anyagában, ízében, illatában benne van annak készítője is. Annak keze munkája, lelke is. Istvánt a településen, ahol él, mindenki ismeri. Jó ember, talán nem is adja vissza ez a kis írás, milyen nagy szíve is van, hiszen sokszor ott segít, ahol nem is várják. A jó kenyér, mondja, még jobban kihozza annak az ízét, amit ráteszünk, legyen az bármi jó étek. Búcsúzóul egy háromkilós változattal lepett meg, amelyet hazaérve meg is szeltem. Ettem már sokféle kenyeret, de igazihoz ritkán jut az ember.

Vezető képük illusztráció.