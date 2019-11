Az idősellátás fejlesztése hangsúlyos feladat lesz

A mostani már a sokadik önkormányzati ciklus 1994 óta, amikor a Városvédő Egyesület jelöltjeinek szavaztak bizalmat a rácalmásiak. A képviselő-testület megtartotta alakuló ülését.

Az alakuló ülésen letették az esküt Rácalmás képviselői és polgármestere. Schrick István ciklusnyitó beszédének elején örömét fejezte ki, amiért a kisváros polgárai a korábbiakhoz hasonlóan ezúttal is a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület jelöltjeinek szavaztak bizalmat, így lehetőséget adtak arra, hogy folytassák az elmúlt évtizedekben megkezdett munkát. Fontos célként említette a polgármester az idősgondozás fejlesztését: mindenek­előtt a rácalmási idősek nappali ellátását szeretnék megoldani, és minden erejükkel azon lesznek, hogy a bentlakásos gondozás feltételeit is megteremtsék, amennyiben ehhez támogatást nyernek. Az önkormányzat továbbra is segíteni szeretné a városban letelepedő fiatalokat, emelte ki Schrick István, majd a folyamatban lévő fejlesztések közül kettőt említett: 100 millió forint TOP-forrásból kezdő­dött meg a vasútállomás felé vezető út helyreállítása, és a kajak-kenu szövetséggel közösen – csaknem 100 millió forintos forrásból – a kikötő dunai vízitúra-megállóhellyé fejlesztése.

Az alakuló ülésen alpolgármesterként Németh Miklósnénak szavaztak bizalmat a képviselőtársak. A bizottságok elnökei a következők. Pénzügyi, ügyrendi és jogi: Miss István. Kulturális, oktatási, sport- és idegenforgalmi: Pálinkás Tiborné. Szociális: Nagyné Berzai Márta. Közrend és közbiztonsági: Vizi István.