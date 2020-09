Az idei lovas polgárőr táborban képviselték az egyesületüket

Egyesületét képviselhette két, perkátai polgárőr lány abban az országos táborban, amelyet augusztusban rendeztek meg, és amely gyakorlati vizsgával zárult. Kinga és Melinda sok élmény és tapasztalat mellett szakmai tanácsokkal is gazdagodott.

Perkáta

Az Országos Polgárőr Szövetség Lovas és Kutyás Tagozata 2020. augusztus elején szervezte meg az országos ifjú polgárőr-tábort, Legénden. A táborba az egész ország területéről érkeztek fiatalok, akik ifjú polgárőrként a lovas és/vagy kutyás tagozatnál tevékenykednek. Ezen az eseményen képviselte a Perkátai Polgárőrséget két ifjú lovas tagjuk, név szerint Csere Kinga és Fórizs Melinda. A két falubeli lány az elejétől a végéig aktívan részt vett a „kiképzésen”, amelynek végén gyakorlati vizsgával kellett számot adni a tudásukról.

Arra kérdésre, hogy mi motiválja őket abban, hogy lovas polgárőrök legyenek, több okot is felsoroltak. Melinda a középiskolában, ahova jár, rendvédelmi tagozaton tanul, úgy gondolja, hogy nagy segítség számára a polgárőrség, tapasztalatot kap általa. Kinga más szemszögből nézi a tagságot:

– Számomra jó érzés, hogy a környezetemet figyelhetem, segíthetem – árulta el nekünk Csere Kinga. Hozzátette: – Például, amikor külterületen járőrözünk, és figyeljük a szemetelést, összeszedjük a szemetet, megtisztítjuk a környezetünket… Én szeretem ezt, hogy jobbá tehetem a helyet, ahol élek.

A tábori napok alatt számos izgalmas feladat, program várt a lányokra. Példának okáért egy útátadó rendezvény helyszínén kellett felügyelniük. Továbbá kutyás rendőrök tartottak nekik előadást, valamint lovas rend­őrök óráján vehettek részt, ahol megtanulták a beállásokat és azt, hogy a csapatmunka két részből áll: erőnek és észnek egyaránt birtokában kell lenni. A tábor végi vizsga szintén két részből állt: egy olyan gyakorlati részből, amikor a pályára való belovaglás után először tanügetéssel ügettek az akadály körül, majd vágtázniuk kellett, megállítani a lovat és hátrafelé léptetni. Átlóváltás is szerepelt a feladatok között.

– Az extrém vizsgánál hídon kellett átmennünk terepen, dombokat kellett másznunk. Vágta rész is volt, ügető rész is, vízárkon mentünk át a lovakkal – számolt be Fórizs Melinda a megmérettetésről.

A sok élmény, tapasztalat és új ismeretség mellett számos jó tanáccsal is gazdagodott a két perkátai ifjú polgárőr. Kinga figyelmét felhívták arra, hogy a tanügetésnél engedje el magát jobban, Melindának pedig a stresszkezelésben segítettek. Mind a két lány sok biztatásban is részesült, értékelték elhivatottságukat, ügyességüket.

Az országos polgárőr tábor kezdetétől a végéig, tehát egész idő alatt olyan neves szakemberekkel dolgozhattak együtt, mint Dallos Gyula, a magyar lovassport örökös bajnoka, és Molnár Tamás Széchenyi-emlékérmes lovas szakedző. Elmondásuk alapján sokat köszönhetnek Reszegi Ritának, az OPSZ Lovas Tagozata elnökének, aki felé teljes bizalommal élhettek. Horváth István, a Perkátai Polgárőrség elnöke, a Fe­jér Megyei Polgárőr Szövetség elnökségi tagja, és Horváth Fanni lovassport­edző, a Bokréta Lovasudvar vezetője is mentorálta tevékenységüket.

A jövőt tekintve szintén különböző szemlélete van a lányoknak, egyben azonban megegyeznek: szeretnének addig lovas tevékenységet folytatni, ameddig csak lehet.

Kinga jelenleg rajtengedély vizsgára készül, és a gimnázium elvégzése után olyan egyetemen szeretne továbbtanulni, ami a lovas pályával kapcsolatos. Melinda szintén rajtengedély vizsgát szeretne tenni, jövőbeli foglalkozásaként a lovasrendőri pályát jelölte meg, s nagy álma, hogy lovával egy nap a Nemzeti Vágtán is részt vehessen. A két tehetséges fiatal ezeken kívül a polgárőrségben is szeretne megfelelni az elvárásoknak, továbbá a kortársaik körében is igyekeznek népszerűsíteni mind az egyesületet, mind az ott folyó munkát.