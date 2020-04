Az idei húsvét egy kicsit másként telt

Digitalizált (népi) szokásaink koronavírus idején – adhatnánk ezt a címet összeállításunknak.

Szerencsére azért nem teljesen így van, mivel nagyon sokan, ha korlátozottabb keretek között is, de tartják a húsvéti hagyományokat. A falvakban most is számos helyen megadják a módját. Szépen felöltöznek a lányok, asszonyok, és úgy ülnek oda a számítógép elé csetelni, vagy virtuálisan locsolkodni. Nagy a divatja a tojásfaállításnak is. Kisapostagon rengetegen csatlakoztak az ehhez kapcsolódó felhíváshoz. Információnk szerint az idén sikerült annyi tojást a fákra, az asztali dekorációkra helyezni, amennyi lakosa van a falunak. A közösségi médiában látható, igazán találékonyak az emberek, miként köszönthetik ismerőseiket az ünnep alkalmával. Nem egy helyen ugyanúgy kicsinosítják a portákat és a nyuszifészket is elkészítik a kicsiknek – elvégre húsvét van!

A „Segíteni jó Kulcs”, egy civilekből álló csoport elnevezése. Olyan lelkes önkéntesek összefogása, akik csendben teszik a dolgukat, ott segítenek, ahol tudnak, már két éve. A kulcsi nemes lelkű társulás tagjai, adományaiknak köszönhetően a húsvéti ünnepet tizenegy családnak segítettek szebbé varázsolni élelmiszercsomagjaikkal. Kifejezetten név nélkül jótékonykodnak, ezért most sem vállalták, hogy fénykép készüljön róluk. Több mint 130 tagból álló közösségükben mindenki annyit ad az aktuális jótékony cél megvalósításához, amennyit a lehetőségei engednek. Munkájukat szervezetten végzik, nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy segítségük hatékonyan érjen célba. A húsvéti ajándékcsomag elsősorban élelmiszert tartalmazott, amiket a közösségi posztok tanúsága szerint nagy hálával és boldogsággal fogadtak a megajándékozott családok. Nagyszerű ötletük példaértékű és bizonyára boldogság az ajándékozónak és a megajándékozottnak is egyaránt, amiért érdemes jót cselekedni.