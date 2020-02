Gazdára lelt játékunk fődíja

Átvették nyereményüket az évek óta nagy sikernek örvendő Az év párja nyereményjátékunk nyertesei. Topp-Kovács Fanni és Topp Attila egy véletlennek köszönhetően jelentkezett a játékra, ahol végül győzedelmeskedtek, és övék lett az utó-nászút a badacsonytomaji Bonvino Wine & Spa szállodában. A nyereményjátékunk fődíját, a szállodai foglalásukat Várkonyi Zsolt, lapunk főszerkesztője adta át az ifjú párnak szerkesztőségünkben csütörtökön.

Dunaújváros

Topp Attila hiteltanácsadóként, azaz független banki specialistaként dolgozik az Otthoncentrum Ingatlanirodánál. Ez azt jelenti, hogy szinte az összes bankkal szerződésben állnak, ha valaki lakásvásárlásnál hitelt, vagy valamilyen támogatást igényel, akkor azt ő intézi, hozzá irányítják az ügyfeleket. Felesége, Topp-Kovács Fanni egyéni vállalkozó a Beauty Zone-ban, műkörmös.

Dunaújvárosban élnek a Római körúton, szabadidejükben szeretnek sokat utazni. Decemberben voltak Egyiptomban, ez volt a nászútjuk. Több bakancslistás úti céljuk van, ilyen például New York, Párizs, Kanári-szigetek. „Most nyílik ki előttünk a világ, eddig dolgoztunk, hogy mindenünk meglegyen. Van lakásunk, autónk, most már megengedhetjük, hogy utazzunk, világot láthassunk. A nyereményünk majd a második nászutunk lesz, amúgy is mostanában szerettünk volna elmenni egy wellnesshétvégére, tökéletes az időzítés.” mesélték boldogan a nyertesek.

A dunaújvárosi házaspár a véletlennek köszönheti, hogy jelentkezett nyereményjátékunkra, hiszen Attila egyik ismerőse megosztott egy másik párt az egyik közösségi oldalon, hogy szavazzanak rájuk, ami egyből felkeltette az érdeklődését. A jelentkezés először poénnak indult, amikor látták, hogy gyűlnek a szavazatok, egyre komolyabban vették a játékot, hittek benne, hogy sikerülhet.

Összeszokott párosról van szó, kilenc éve találkoztak először, Attila akkor még focizott a DPASE-ben. Fanni, kiment az egyik mérkőzésükre, utána játékosok és szurkolók együtt utaztak a 35-ös busszal a városba. Már a buszon felfigyelt Fannira, aki akkor 15 éves volt, ő pedig 18. „Nem gondoltam volna, hogy ez ilyen komolyra fordul, azóta is rendíthetetlenül megyünk előre, tavaly szeptemberben volt az esküvőnk” – emlékszik vissza Attila.

Ha már az esküvő szóba került, érdemes arról is pár szót megemlíteni. „Az esküvőnk olyan volt, mint amilyennek megálmodtuk, minden úgy alakult ahogy azt megterveztük” – veszi át a szót Fanni. Megbeszéltük, hogy csak az anyakönyvvezető előtt látjuk majd meg egymást, én a szülői házban készültem, Attila pedig otthon. Lovas hintót is béreltünk a ceremóniára, volt nagy dáridó, fél város le volt zárva. Rend­őrök vezettek fel bennünket, ezt a szerencsének köszönhettük: amikor Nagyvenyimről érkeztünk, és a Decathlonnál, a körforgónál találkoztunk a rendőrökkel, ahogy meglátták az esküvői menetet, egyből segítettek, megállították a forgalmat, és végigkísértek bennünket. Igazi hagyományos esküvő kerekedett az egészből, 80 vendéget hívtunk meg, akik szemtanúi lehettek a felejthetetlen táncunknak is, amit a nagy esemény előtt gondosan begyakoroltunk.