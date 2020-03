Az Év párja dobogós helyezett álompárjai

Mint már korábban olvashatták, lezárult az Év párja játékunk, és kihirdettük a nyerteseket. Ezúttal a második és harmadik helyezett vehette át a díját, ami nem volt más, mint egy-egy vacsorajegy.

Dunaújváros

A második helyezett pár története igazán magával ragadó. Fancsaliné Völcsei Alexandra idén lesz 31 éves, Tomi hamarosan ünnepli a 28. születésnapját. A pár hölgy­tagja a büntetés-végrehajtásban dolgozik 4 éve, Tomi 4 évig külföldön dolgozott. Januárban költözött haza, hogy együtt teljes értékű család lehessenek. Már ő is azonos munkahelyen dolgozik Alexandrával civil beosztásban, épületgépész technikus végzettsége van, csőszerelő-karbantartóként tevékenykedik.

– Van egy hétéves kislányom, Liána, aki most kezdte az első osztályt a Móricz iskolában, ahol zenetagozatos, mellette versenytornász, nagyon büszke vagyok rá, Tomi így fogadott el engem a kislányommal együtt, aki apának szólítja. Amikor megismerkedtünk, tudta, hogy van egy kislányom, őt ez egyáltalán nem zavarja, már úgy épült fel a kapcsolatunk, a második találkozásunkkor bemutattam őket egymásnak. Fontosnak tartottam, hogy tudja, hogy ha komolyan szeretne velem kezdeni, akkor két nővel lesz dolga – meséli boldogan Alexandra.

Már a megismerkedésük története sem mindennapi, íme a története: – Tominak nagyon sokszor feldobott a Facebook, hogy jelöljön be ismerősnek, aztán végül bejelölt. Nekem ő nem volt ismerős sehonnan, ezért megkérdeztem, hogy miért jelölt be? Erre azt mondta, hogy valóban nem ismerjük egymást, de szeretne megismerni, lenne-e kedvem beszélgetni? Két hétig minden nap beszélgettünk, fotókat küldtünk egymásnak. Majd azt írta, hogy hazajön külföldről, és találkozzunk, mert szeretne megismerni. A Duna-parton találkoztunk először, akkor csak kettesben, elhozta a kiskutyáját, van egy francia bulldogja, én kértem meg, hogy hozza el az első randira. A második találkozóra Dunaföldváron került sor, mivel Tomi onnét származik.

A leánykérés megható pillanatait is boldogan osztotta meg: – Tomi azt mondta, hogy érezte, amikor meglátott, hogy én vagyok az igazi, hogy ez a kapcsolat más lesz, mint a többi. Amikor beszélgettünk, elmondtuk egymásnak, hogy úgy érzünk, ahogy eddig még soha, Tomi elmondta, hogy ha úgy alakulnak a dolgok, akkor szeretne eljegyezni, majd feleségül venni, mert nem szeretne elengedni. Horvátországban kérte meg a kezemet egy nyaralás alkalmával, ahogy kell, letérdelt és feltette a nagy kérdést. Szeptemberben megtartottuk az esküvőnket, Dunaföldváron. Tomi szeretett volna templomi esküvőt is, mivel úgy gondolja, hogy egy esküvőnk van, és a fogadalmunkat templomban is meg kell pecsételni. Mindenki ott volt velünk a szertartáson, aki számunkra fontos. A játékot a közösségi oldalon láttam meg, egyik ismerősünk megosztotta a Facebookon, hogy szavazzanak rájuk, gondoltam, miért ne próbálhatnánk meg, a kedvenc fotónkat beküldtem, és így indult az egész, meg se álltunk a második helyig.

Kormosné Nagy Anikó Dunaújvárosban született, jelenleg is a városban él, egy helyi cégnél dolgozik adminisztrátorként. Kormos Viktor Gödöllőről érkezett, mechanikus karbantartó a Hankooknál. Egy ismerős pár fotóját látta az egyik közösségi oldalon Anikó, innét jött az ötlet, hogy mi lenne, ha ők is indulnának a versenyen. Heccnek indult az egész és az Év párja pályázaton a harmadik helyezés lett a vége.

A pár Dunaújvárosban találkozott először 2017 decemberében az adventi forgatagban.

– Nem terveztem, hogy a közeljövőben párkapcsolatban szeretnék élni, egész egyszerűen megpróbáltam megünnepelni a születésnapomat, Viktor pedig megjelent, erre szokták mondani, hogy ez a sors – idézi fel a megismerkedésük pillanatait Anikó. 2019-ben volt az esküvő Mezőfalván, igazi hagyományos falusi lakodalom volt.