Az érzés, hogy meg tudok állni a levegőben, ez valami csoda!

Nem is gondolnánk, hogy egyes mezőgazdasági munkákat ésszerűbb a levegőből elvégezni. Imre Sándor mezőgazdasági pilóta ezt nap mint nap tapasztalja, mégsem érzi biztosnak a jövőt. Elkísértük egy útjára Sárbogárdra.

– Ez egy francia gyártmányú Auf2-es helikopter. Tíz éve került Magyarországra. A német rendőrségnél új típust vezettek be. Abból vásároltam meg. Előtte egy orosz géppel repültem. Imádtam, csak már nem igazán éreztem biztonságosnak. Ez igénytelen, akár egy igásló. Ha karbantartják, akkor semmi gond nincs vele.

– De nem tíz éve repül?

– Nem, nyolcvanhatban kezdtem a seregben. Amikor megszűnt a börgöndi alegység, leszereltem, és elkezdtem a seregből vásárolt helikopterrel a permetezést, azóta csinálom. A mezőgazdaságban már olyan ötezer órát repültem, közel ötvenezer felszállással.

– Mit szeret ebben?

– A repülés egy gyönyörű dolog. A gazdákkal kilencvenegy óta dolgozunk együtt, igazi baráti viszonyban vagyunk. Jó velük beszélgetni. Ha jön a visszajelzés, hogy jól sikerült a munka, jó lett a termés, az jó érzés. Sokszor tőlem kérdezik, hogy mi várható, mert én fentről látom. Általában be szokott jönni, amit mondok.

– Permetezésen kívül mit lehet még?

– Lehet terhet emelni, mű­trágyát szórni, filmezni, utast repültetni.

– Akkor a jövő biztosított?

– Nem, az uniós jogszabályok miatt nagyon megszigorították a munkánkat. Egyrészről jó a szigorítás, mert ellenőrzött a környezet. Csak engedéllyel rendelkező vegyszert szórunk, csak megfelelő időjárási körülmények között, állandó felügyelet mellett. Nem úgy van, mint a szántóföldi permetezésnél. Ha kimegy a paraszt a határba, nem érdekes, hogy fúj a szél, mi van a szomszédban, hogy járnak a méhek, akkor is permetez. Őket nehéz megfogni. Sok félreértés is volt már ebből. Látták a helikoptert, és mindjárt arra gondoltak, azért hullanak a méhek.

– Drága dolog ez?

– Nem. Közel azonos áron dolgozunk, mint a szántóföldi gépek. De nálunk nincs taposási kár, nincs talajterhelés, kevesebb vizet használunk föl, ami nagyon fontos a mai világban, mert általában ivóvízminőséget töltenek be a vegyszerezéshez is. És akkor nem beszéltünk a hatékonyságról. Nem mindegy, hogy egy nap alatt lerepülök négy-ötszáz hektárt, vagy várakoznak, kicsúsznak az időből, mert nem tudnak rámenni a talajra. Mi sorvezető GPS-szel dolgozunk, nincs olyan, hogy kihagynánk a táblából. Arról nem beszélve, hogy a légmozgás miatt a növény levelének az aljára is bekerül a vegyszer.

A mezőgazdaságban háromszáz óra repülés után lehet elkezdeni a kiképzést

– Mit csinál egy pilóta télen?

– Pihennénk, de vannak tanfolyamok, a gép karbantartása, szervizelése is elviszi az időt. De vállalunk más munkákat, vagy elmegyünk bérpilótának.

– Csak helikoptert vezet?

–A repülőgép nekem nem tetszett. Ez az érzés, hogy bárhová le tudok szállni, bármit meg tudok nézni, meg tudok állni a levegőben, ez valami csoda!

– Minek kell megfelelni?

– A mezőgazdaságban háromszáz óra után lehet megkezdeni a kiképzést, és ezer felszállást kell megcsinálni ahhoz, hogy önállóan végezhessen munkát. Sajnos kiöregszik a szakma, én a fiatalok közé tartozom. A mezőgazdaságipilóta-képzés megszűnt. Most a honvédségnél és a rendőrségnél toboroznak pilótákat. De az más kategória. Fenntartani egy gépet, és arra munkát szerezni nagyon nehéz. Állami támogatásokat kaptak a gazdák, bevásároltak önjáró hidas permetezőből. Van nagy területen gazdálkodó gazda, aki a napraforgóját velem csináltatja, pedig van három hidas traktora is. De nem megy be vele, mert tudja, hogy akkor termésveszteség éri.

– Milyen magasan jöttünk?

– Olyan száz méter magasan. Itt az ember nem akad bele a drótokba, lehet nézelődni, ez egy biztonságos magasság. De figyeljük a légteret, meg a rádiót.

– Hány órát repül egy nap?

– Változó. Ma három és fél órát fogok, ha az időjárás engedi. Ha nincs túl meleg. Huszonnyolc fok felett nem éri meg nekiállni. A szél, meg a meleg a legnagyobb ellenség. Ezért szeretünk hajnalban dolgozni, mert ilyenkor még nyugodt a levegő, nem termikes, a növények légzőnyílásai nyitva vannak, a vegyszert jobban felveszik.

– A növényekkel is jóban van?

–Igen, ismerni kell. Édesapám gazdálkodik, és nekem is kellett gyerekkoromban. A fiam éppen most készül a vizsgájára, meg van fertőzve ő is. Gyerekkorukban állandóan bent ültek velem a gépben. De ő nem a mezőgazdaságot választotta, mentőpilóta szeretne lenni.