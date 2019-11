Az emlékezés festménye

A dunaújvárosi underground élet meghatározó alakja, mi több, úttörője volt Hosszú „Long” Gábor, akinek halálhíre váratlanul érte szeretteit és együttesének, a Raza Locának rajongóit.

Július végén holtan találták a 45 éves Hosszú Long Gábort egy ausztráliai hotelszobában. Természetes halállal hunyt el. A Raza Loca basszusgitárosának emlékére az Inksane Colors csapata egy impozáns falfestménnyel tiszteleg, amely stílusosan a dunaújvárosi extrém sport-pálya mellett kapott helyet.

„Gyerekkorom óta ismertem Longit, egy utcában nőttünk fel. Szinte példaképként tekintettem rá. Ő hozta be Dunaújvárosba ezt a tipikus underground-deszkás vonalat, amit például mi is imádunk.” – emlékezik vissza Joó László, alias Joe, az Inksane Colors csapatának egyik tagja. Azt meséli, Longi rendszeresen járt be a tetoválószalonba hozzájuk, noha folyton a világot járta, és sokat dolgozott külföldön is. Mutatja a retró fényképezőt, amit dekorációnak hozott be nekik, és kaptak tőle például egy tibeti nyakláncot is, amit egy szerzetes áldott meg. „A légynek sem tudott volna ártani.” – mondja Harsányi Zotmund Bence „Makk”. „Aki ránézett, talán egy zord külsejű srácot látott, bő gatya, ezüst fogak, vastag láncok… de egy nagyon kedves, iszonyatosan pozitív ember volt. Sohasem hallottuk panaszkodni, sőt.” – teszi hozzá.

Amint a csapat értesült a zenész haláláról, azonnal elhatározták, hogy következő projektjükkel Longinak állítanak emléket. Először a Hild melletti legálfal merült fel, mint lehetséges helyszín, aztán amint elkészült az extrémsportpálya, egy felkérésnek eleget téve inkább oda fújták fel. Így legalább az utókor is megismerheti Longit.

„Nem sokkal a halála előtt találkoztunk. Bejött elköszönni, mint mindig, hogy majd 2-3 hónap múlva jön. Csak azt sajnáljuk, hogy akkor, utoljára, nem beszélgettünk többet.” – emlékeznek vissza.