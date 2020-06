Az emberek egy pillanat alatt megfeledkeztek a vírusról – strandszezon

Tombol a nyár, itt lenne az ideje hogy elkezdjem hordani az új szandálomat. Azt, amelyik csúnyán feltörte a lábamat pár hete. Bevallom, nem fogom maszírozgatni a pántokat hogy puhuljanak, hiába javasolta a suszter, inkább kicsit bekrémeztem, majd felakasztottam őket annak reményében hogy saját súlyuktól megnyúlnak. Semmi változás nem történt, úgyhogy felhúztam mert azt gondoltam hogy mosogatás közben felveszi a lábam formáját. Nem bírtam benne öt percnél tovább mosogatni, annyira kényelmetlen, úgyhogy mára feladtam a próbálkozást.

A WHO újabb javaslatát, miszerint nem kell teszt ahhoz hogy valaki elhagyhassa a karantént, és elég három nap tünetmentesség, senki sem akarja elfogadni. A virológusok továbbra is ragaszkodnak a két negatív teszteredményhez mielőtt valakit kiengednek a karanténból. A régiók vezetői fognak dönteni arról hogy az adott régióban milyen módszert alkalmaznak, de ezzel felvállalják a felelősséget is.

Az újabb statisztikai eredmények szerint, azok akik a pozitív szerológiai teszt után pozitív koronavírus tesztet is produkálnak, általában csak enyhén pozitívak, azaz szervezetükben már alacsony a vírus RNA töltése. 280 ellenanyaggal rendelkező, de még pozitív koronavírus-teszt eredményü személyből csak 8, azaz 3% fertőző.

A kormány ma esti adatai szerint a jelenleg fertőzöttek száma összesen 20637, az elmúlt huszonnégy órában 218 az új fertőzött, közülük 143-an (65,5%) Lombardia régióban vannak. 2038-en szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 127 beteget az intenzív osztályon kezelnek, és 18472-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 183426-an gyógyultak, közülük ma 533-an.

Az elhalálozottak száma 34657, közülük a mai napon 23-an hunytak el. Ennyire alacsony legutoljára március 2-án volt az áldozatok száma.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 238720.

Az eddig elvégzett koronavírus tesztek száma 5013342 (összesen 3057902 személyt teszteltek, volt akit többször).

A mai napon összesen 28972 tesztet végeztek (covid betegek, gyógyultak és covid gyanúsak összesen), a teszt megközelítőleg 0,8%-os eredményt mutatott, átlagosan minden 132,9 tesztböl 1 lett pozitív.

16152 személyt ma teszteltek először (így lett 218 pozitív), a teszt 1,3%-os eredményt adott, minden 74 tesztből 1 lett pozitiv.

Az elmúlt huszonnégy órában a fertözések száma 0,1%-kal emelkedett.

Az eredmények nagyon hasonlítanak a tegnapiakhoz, de megközelítőleg 33%-kal kevesebb személyt teszteltek, úgyhogy a teszt arányok valójában romlottak.

Igazi nyár van, a hőmérséklet harminc fok fölé emelkedett, a strandokon minden próbálkozás és applikáció ellenére nagy a zsúfoltság. Úgy tünik az emberek megfeledkeztek a vírusról egy pillanat alatt, senki sem hajlandó lemondani a strandolásról és a barnulásról.

Délen újabb két mini-gócpont alkult ki, Palmi-ban (Reggio Calabria régióban, 18500 lakosú város) 8 új pozitív eset miatt a település egy részét vörös zónává nyilvánították és lezárták június 26-ig. Mondragone-ban (Campania régió, 29000 lakosú város) 9 pozitív eset miatt a polgármester vörös zónának nyilvánított egy épület komplexust a belvárosban, és lezárta hét napra.