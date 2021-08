Az első dunaújvárosi születésű olimpiai bajnok, a mi Annánk

Ha nem rossz az emlékezetünk, akkor bizton állíthatjuk, hogy Kárász Anna az első dunaújvárosi születésű olimpiai bajnok. A vasárnap befejeződött tokiói játékokon a nők mezőnyében az 500 méteres kajak négyesben lett aranyérmes.

Ezt ne hagyja ki! Ezért emeli az adókat a baloldal

Kárász Anna a Dunaferr SE neveltje, jelenleg az MVM Szeged versenyzője, mivel a Tisza-parti városba ment egyetemre. Kedden azonban itthon volt, az óvárosi szülői házban, majd egy családi vacsora is belefért a Halászcsárdában.

A sűrű események közepette újdonsült olimpiai bajnokunk szánt ránk egy kis időt, hogy együtt emlékezzünk a tokiói napokra. (Azt mindenképpen meg kell említeni, egy nagyon csinos, rendkívül kedves, barátságos hölggyel beszélgethettünk.)

A női kajak négyestől mindenki aranyérmet várt, már csak azért is, mert az előző két olimpián is a mieink nyertek, igaz, mindkétszer más összeállításban. Sokan ácsingóztak arra, hogy ebbe a négyesbe bekerüljenek, ezért Kárász Annától elsőként azt kérdeztük, miként alakult ki a négyesük.

– Volt egy válogatási elv, ami alapján az egyéniben legjobb négy ülhet össze, tudom, a négy legjobb nem mindig alkot jó négyest is, de nálunk működött a dolog, ha nem így lett volna, akkor biztos, hogy változott volna az összetétel.

A négyes döntője az utolsó napon volt, előtte már lement sok futam, döntő, a csapat is hangoztatta, hogy mindenki más lelkiállapotban várja a finálét. Kíváncsiak voltunk arra, hogy tudta a négy hölgy a gondolatait tisztázni, volt-e valamilyen nagy megbeszélés, hiszen csak egy olimpiai aranyéremről volt szó.

– Nagyon vártuk a döntőt, de nem ültünk össze, nem beszéltünk meg semmit. Éhesek voltunk erre a sikerre. Én teljesen nyugodt voltam, biztos voltam abban, hogy jobbak vagyunk mindenkinél – tudtuk meg Kárász Annától, hogyan is készültek az olimpiai arany megnyerésére.

Amikor megemlítjük neki, hogy az első dunaújvárosi születésű olimpiai bajnok, nagyon meglepődik, és kérdés nélkül is mondja:

– Erre nagyon büszke lehetek, és tudom, honnan indultam, hol kezdődött a kajakkal a szerelem. Már évek óta nem Dunaújvárosban készülök, de a dunaújvárosi alapoknak ugyanolyan jelentőségük van a sikereimben, mint a szegedi éveknek. Egymásra épül minden. Czere József adott először lapátot a kezembe, majd Antal Iván lett a nevelőedzőm, Hubik Andrásnál kezdtem el komolyan versenyezni. Ez mind Dunaújvároshoz köt.

Antal Iván így emlékszik a Kárász Annával eltöltött időszakra. – Édesapja hozta el először a csónakházba, korábban ő is kajakozott. Az első edzése nem sikerült túl jól, el is sírta magát, hónapokra eltűnt. Majd Czere József csoportjába került, de ott nem volt lány, ezért átjött hozzám, ahol voltak lányok. 2003 és 2007 között edzettem én, 2006-ban jöttek a komolyabb eredményei, 2007-ben pedig ifjúsági válogatott lett. Annát sokszor el akarták taposni, de rengeteg munkával mindig talpon maradt. A mai napig tartjuk a kapcsolatot, büszke vagyok rá és arra is, hogy egy olimpiai bajnoki címben nekem is van némi szerepem. Nagyon kitartó, szorgalmas volt, öröm volt vele dolgozni.

Antal Ivántól Hubik Andráshoz került, aki kenus edző, vagyis Kárász Anna kenus fiúk között edzett.

– Csendes, mosolygós, kedves lányként emlékszem rá. Szó nélkül bírta a legkeményebb munkát is, elszánt volt, a ballagására sem ment el, mert nem akart edzést kihagyni. Ifjúsági korában már jöttek a nagy sikerei, Eb-n két aranyérmet is szerzett, nyert Olimpiai Reménységek Versenyét is.