Az egyik legpogányabb ünnep

Szent Iván éjjele: két tűzgyújtás is volt Dunaújvárosban

Szent Iván éjszakájának, más néven nyárközép éjszakájának a június 23-áról 24-ére virradó éjszakát nevezik Magyarországon.

A történészek az egyik legpogányabb ünnepnek tartják, de ma Keresztelő János egyházi napjához és Szent Iván (tehát Keresztelő János) névnapjához kötődik. Szent Iván éjszakáját a nyári napfordulótól 3 nap választja el, mivel az június 21-re esik az északi féltekén. Korábban a csillagászati nyár kezdete valóban június 24-re esett, de a tropikus időszámítási mód sajátossága és a korábbi naptárreformok következtében szétvált a két ünnep. A napfordulóhoz világszerte világi és egyházi ünnepek kapcsolódnak, mivel ekkor van az év legrövidebb éjszakája, és az emberek számára a fény és a sötétség váltakozása mágikus eredettel bírt. A sötétség az elmúlást, a fény pedig a megújulást jelentette, ezért ezen a napon az emberek nagy tüzeket raktak, hogy elűzzék a sötétséget; ekkor kezdődik a csillagászati nyár is.

A napfordulóhoz világszerte világi és egyházi ünnepek is kapcsolódnak

Ezt a napot nyárközépnek is nevezik, országonként más-más nevet adtak neki attól függően, hogy a nyárközéphez vagy Szent János napjához kötötték. Június hónapot Magyarországon Szent Iván havának is hívják, az Iván név pedig a régi magyar Jovános, Ivános alakból származik – olvasható a Wikipedián.

Dunaújvárosban az idén is megadták a módját Szent Iván éjszakájának az alsó Duna-parton. Két tűzgyújtás is volt. Az első nem más okból, mint a szalonnasütés miatt. A felhőtlen szórakozás és a jókedv megalapozója volt a Bölcskéről érkező és már országosan is egyre népszerűbb, elismertebb Tomolik Pincészet, amely sok finomságot biztosított. DH