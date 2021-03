Az egyetemes kultúra bölcs, sokoldalú gondolkodója lett

„Az a helyes alkotmány, amely a közérdeket tartja szem előtt, valahány pedig csupán a vezetők érdekét tekinti, az mindig hibás.” Arisztotelész

I. e. 323. március 7-én elhunyt Arisztotelész görög filozófus, természettudós, író. Nagy Sándor nevelője is volt, a makedón világhódítót annak 13 éves korától tanította, mesterével, Platónnal együtt pedig az egyetemes kultúra egyik legnagyobb hatású gondolkodói közé tartozott. Már az ókorban híressé váltak filozófiai művei, a filozófia kérdését a dolgok lényegének és a végső okok felismerésében kereste, amit szerinte a szubsztancia (lényeg) testesít meg. Arisztotelész szerint a filozófia bizonyos fogalmak és lényegek tudománya, minden, ami egyedi, az általánosra vezethető vissza, és belőlük származtatható. E munka tudományos feltételeit és formáit senki nála komolyabban és szigorúbban nem vette. Maradandót alkotott a filozófián kívül a logikában, biológiában, nyelvészetben, politikatudományban, pedagógiában és irodalomban is, később Cicero, a nagy ókori római író, filozófus és politikus is elismerően beszélt Arisztotelész munkásságáról.

Munkájának nagy része elveszett az utókor számára, de a megmaradtakból is látható, hogy munkássága nagyon szerteágazó, és sokoldalú gondolkodó, sőt tudós ember volt. Alakja köré tanítványaiból egy új filozófiai mozgalom, a peripatetikus iskola szerveződött, amely több mint 600 éven át működött. A középkor végére a Biblia mellett Arisztotelész és munkássága vált meghatározóvá egész Európában a kultúra terén. Keletet is ő hódította meg a nyugat tudományának, a keresztényeknél, az araboknál és a zsidóknál is egyaránt a legnagyobb tiszteletnek örvend. A Holdon krátert neveztek el róla a csillagászok, sőt nevét egy kisbolygó is viseli.

Orvosi családba született

Arisztotelész Sztageira (ma Sztágira a görögországi, közép-makedóniai régióban a Halkidikí-félszigeten található) városában született. Apja, Nikomakhosz és anyja, Phaisztisz családja is orvosi múlttal rendelkezett. Apja családja épp ezért, mai szóhasználattal élve, az akkori orvos-ipartestület tagjai voltak, sőt édesapja Makedónia királyának, Amüntasznak volt az orvosa. Az ifjú Arisztotelész a történészek szerint sok időt töltött apjával, aki beavatta fiát az orvosi munkába is, ebből is eredeztethető a biológia és a természettudományok iránti érdeklődése. A makedón királyi udvarban szoros barátságba került Amüntasz fiával, a későbbi uralkodóval, Fülöppel, és talán ennek is köszönhető, hogy királyként Fülöp fia, Nagy Sándor taníttatását Arisztotelészre bízta.

I. e. 366-ban, 18 éves korában Arisztotelész Athénba ment, és a hagyomány szerint a nagy filozófus, Platón tanítványa lett annak az akadémiáján. Azonban hiteles források szerint Platón akkor elhagyta Athént, és Szicíliába utazott, ahol három évet töltött, így Arisztotelész 20 éves kora előtt nem lehetett tanítványa Platónnak. Az viszont biztos, hogy közel 20 esztendőt valóban az ő társaságában töltött el. Ez idő alatt tanult, majd később tanított is Platón akadémiáján.

A töredékekből is bizonyos, hogy Arisztotelész munkássága hatalmas

Platón ókori görög filozófus, iskolaalapító volt, korának egyik legmeghatározóbb tudósának számított. Hatása jelentős volt az ókori és a középkori filozófiára, művei manapság is viták és filozófiai vizsgálódások tárgyát képezik. Munkásságának nemcsak társadalomtudományi, hanem irodalmi értéke is nagy jelentőséggel bír.

Arisztotelész a platóni iskola egyik legjobbja volt, több, az akkori korral foglalkozó szerző is leírta, hogy Platón Arisztotelészt „iskolája eszének” tartotta. Egyesek azt állítják, hogy később a kettőjük közötti viszony megromlott, igaz a baráti viszonyuk halványult ugyan, de nem szakadt meg. Kevés nyoma van annak, hogy Arisztotelész még Platón életében komoly tanítói tevékenységet folytatott volna, annak ellenére, hogy egyesek azt állítják, sok csodálója volt a fiatalabb nemzedék közül.

Platón halála után elhagyta Athént, majd Asszoszban, és Mütilénében tanított, ott érte Philipposz makedón uralkodó fölkérése, hogy gyermekének, Alexandrosznak, a későbbi Nagy Sándornak a nevelője legyen.

Arisztotelész még asszoszi tartózkodása idején beleszeretett egy 18 éves lányba, Püthiaszba, akivel i. e. 345-ben össze is házasodott. Egy lányuk született, a boldog házasság tíz évig tartott, egészen felesége haláláig. A filozófus végrendeletének utolsó mondatában meghagyta, hogy csontjait Püthiasz mellé temessék el.

Nagy Sándor tanítója lett

Philipposz király meghívásának eleget téve Makedóniába ment, ahol hozzáfogott az akkor még 12 éves Alexandrosz neveléséhez. Arisztotelész négy éven át volt a későbbi világhódító tanítója. Miután Alexandrosz betöltötte 16. életévét, apja, Philipposz már bizonyos politikai feladatokat is rá rótt fiára, ezért Arisztotelész még négy évig maradt a fiatal Sándor mellett, de akkor már mint tanácsadó. Phillipposz halála után Nagy Sándor lett az uralkodó, akire Arisztotelész nagy hatással volt, a nagy hódító sokáig őszinte tisztelettel viseltetett tanítója iránt, aki erkölcstanra, költészetre, politikára és ékesszólásra tanította őt. Sőt Arisztotelész néhány művét külön erre a célra is írta, nagy valószínűséggel akkor vetette papírra a politikáról, a királyságról és a gyarmatokról alkotott gondolatait. Lehetséges, hogy a híres és elveszett – több mint 158 tételből álló – alkotmánygyűjteményét is Sándor számára állította össze.

Nagy Sándor Arisztotelész hatására mindig tiszteletet és bőkezűséget tanúsított a filozófusok és tudósok iránt, ő maga is megszerette a filozófiát és a különböző tudományokat, később Ázsiában hadjáratai mellett tudományos expedíciókat is indított.

Visszatérés Athénbe

Arisztotelész már betöltötte az ötvenedik életévét, amikor visszatért Athén városába, ahol Lükeion néven iskolát nyitott. Itt alakult ki a mintegy hatszáz éven át működő arisztoteliánus filozófus társaság, az úgynevezett peripatetikus iskola. Az egykori Lükeion Athén külső kerületeiben állt, és nevét a közeli Lükabéttosz-hegy és az Ilisszkosz között elterülő Farkas-Apollón (Apollón Lükeiosz) és a múzsáknak szentelt ligetről kapta, amely egykor Szókratész kedvenc tartózkodási helye volt. Arisztotelész a következő 13 évet itt töltötte, az iskola fedett oszlopcsarnokában, illetve az udvari fasorok árnyékában tartotta híres előadásait. Az iskolában közös vitákat, összejöveteleket és előadásokat rendeztek meg úgy, mint akkor a többi görög filozófiai iskolákban is. A nagy filozófus e tizenhárom év alatt írta meg legtöbb fennmaradt nagy munkáját. A hagyomány szerint Nagy Sándor komoly adományokkal segítette Arisztotelész iskoláját, állítólag több ezer ember foglalkozott a filozófus természettudományi gyűjteményének bővítésével, így a lükeioni, több száz iratot, azonkívül térképeket és természettudományos gyűjteményt tartalmazó könyvtár lett az első nagyobb ilyen intézmény Görögországban, ami modellként szolgált a többi városállam számára is.

Arisztotelész és Nagy Sándor viszonya akkor romlott meg, amikor a filozófus unokaöccsét, Kalliszthenészt is belekeverték egy Alexandrosz elleni összeesküvésbe. Kalliszthenész Arisztotelész ajánlásával került a makedón uralkodó udvarába, ahol Nagy Sándor személyes történésze lett. A kezdeti jó viszony a hódító és a történész között azonban megromlott, mivel Kalliszthenész idegenkedéssel fogadta a királynak a meghódolt idegen országokban felvett keleties barbár szokásait, különösen azt, hogy istenné nyilvánították Alexandroszt.

Minthogy nem volt hajlandó istenként tisztelni az uralkodót, ezzel felségsértést elkövetve, és politikai törekvéseinek útjába állva, Nagy Sándor elleni összeesküvéssel vádolták meg, majd börtönbe vetették. Egyesek szerint a kínzásokba és az embertelen körülményekbe belebetegedve ott halt meg, mások szerint kivégezték, valószínűleg keresztre feszítették, vagy pedig oroszlánok elé vetették.

Öngyilkos lett, vagy természetes halállal halt?

Miután i. e. 322-ban Nagy Sándor meghalt, birodalma szétbomlott, Arisztotelészt viszont mint „makedónbarátot” ellenségnek nyilvánították Athénban, sőt istenkáromlással is megvádolták.

Arisztotelész Szókratész halálára célozva azt mondta, nem engedi az athéniakat „kétszer vétkezni a filozófia ellen”, ezért iskoláját utódjára, Theophrasztoszra, a híres filozófusra és természettudósra bízta, majd elmenekült Athénból.

Ezután még egy évet élt Khalkiszban (Közép-Görögországban található Évia-sziget legnagyobb városa), ott halt meg i. e. 322 szeptemberében.

Egyesek szerint öngyilkos lett, de valószínűbb, hogy gyomorbetegségében hunyt el.

Arisztotelész műveiről különféle ókori listák megmaradtak, aminek hitelességét sokan kétségbe vonják, de bármennyire is megbízhatatlanok ezek a források, az még a fennmaradt töredékekből is bizonyos, hogy Arisztotelész munkássága óriási volt.

