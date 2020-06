Az egészség ára

Robert Dennis denveri középiskolai tanárt koronavírus-megbetegedés miatt két héten át intenzív osztályon kezelték. A férfi felépült, hazatért, pár napra rá követte őt a kórházi számla is, amely magyar forintra átszámolva közel 260 millió forintra rúgott, és e tételbe még nem számolták be hősünk gyógyszereinek költségeit: plusz 68 millió forint. Itt még nincs vége, ugyanis Robert Denis felesége is elkapta a koronavírust, ám ő nem szorult kórházi ellátásra, „csak” az ambulanciát látogatta. A végösszeg így kb. másfél millió dollár körül áll meg. A házaspár ugyan rendelkezik egészségbiztosítással, ám még kérdéses, teljes mentességet kapnak-e?

Vezető képünk illusztráció.