Az édesburgonya a kertünk májusi jolly jokere

A batátaként is emlegetett élelmiszert több országban is az alapvetők közé sorolják, manapság hazánkban is egyre népszerűbb.

Ezt ne hagyja ki! A járvány ideje alatt mostantól minden előfizetőnk díjmentesen, ajándékként kapja a nyomtatott újság mellé lapunk digitális számát. Ide kattintson! Fenséges íze mellett nem elhanyagolható tény, hogy kétszer annyi C-vitamint, kalciumot és vasat tartalmaz, mint a krumpli, A-vitaminból, pedig akár a napi szükséglet tízszeresét. Kimutatások igazolják, hogy kivonata javítja az inzulin-érzékenységet, és a vér glükózszintjét a kettes típusú cukorbetegségben szenvedőknél. Tudósok egyébként földünk legegészségesebb ennivalói között tartják számon. Hazai viszonylatban elég drága, de egy kis leleménnyel és néhány alapvető szabály betartásával, otthon is palántázható. Mivel trópusi növény, május utolsó és június első hetében kell kiültetni, mert melegigényes. A palántákat mélyen a földbe, laza, nedves talajba kell elültetni, bakhátban, vagyis megfelelő távolságban kialakított töltésekben úgy, hogy csak néhány levélke látsszon ki. Trópusi növény lévén nemcsak meleg-, de vízigényes is, ezért ügyelnünk kell arra, hogy a talaj ne száradjon ki. Az édesburgonya tenyészideje száz-százhúsz nap, szeptember közepe, október vége között érdemes betakarítanunk az első fagyok érkezése előtt. A gumók nem egy bokorban vannak, mint a krumplinál, hanem a szerteágazó gyökérzet megvastagodott részei. Felszedés után mossuk meg, és tördeljük le a gyökérmaradványokat a gumóról, de vigyázzunk, hogy minél kevesebb sérülést okozzunk a darabokon.

Elkészítése nem okoz nagy fejtörést. Olívaolajban sütve, vagy gőzben párolva a legjobb, de számos receptet találhatunk az interneten. Az íze emlékeztet a szelídgesztenyére, a sütőtökre és a párolt répára egyszerre, ezért kihagyhatatlan.

Nemesített változatai dísznövényként is remekül mutatnak, igaz termést nem hoznak. Gyönyörű levelei szépen díszítenek, nekem a sötétbordó és a világoszöld színű tetszik a legjobban. Még a balkonládákba is ilyet ültettem az idén fehér mézvirágokkal kombinálva.