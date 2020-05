Az autók száma nő, de aki javítani is tudja, az egyre kevesebb

Egyre kevesebb fiatal választ tényleges kétkezi munkát, így szaporodik a hiányszakmák száma. Ilyen az autószerelő szakma is.

Már nem elég egy próbalámpa, egy villáskulcs és egy csavarhúzó, ha valaki meg akar javítani egy autót. A fejlődés és az autók felszereltségével szemben támasztott igények miatt egyre bonyolultabb szerkezetek futnak az utakon. Ezeket már máshogyan kell javítani. Sok fogás még a régi, de a diagnosztika, a fedélzeti számítógépek „mindentfigyelése” sokat segít a mai szakiknak. Szükségük is van minden segítségre, mert egyre fogyatkozik az egyébként sem népes táboruk.

Volt egy időszak, amidőn éjt-nap arról álmodoztak a gyerek és a kamasz fiúk, hogy egyszer majd autószerelők lesznek, és ha valóra válik ez az álom, akkor biztos megélhetést nyújt majd nekik felnőttkorukban. Mindez akkor volt így, amikor harmincas osztálylétszámok mellett képeztek autószerelőket a középiskolákban úgy, hogy közben alig volt autó Magyarországon. Ma minden a visszájára fordult: a géppark egyre duzzad, ezzel párhuzamosan a javítóműhelyekben dolgozók átlagéletkora is egyre emelkedik. A mai jól tanuló fiatalok egyetemet végzett vezetők akarnak lenni, vagy esetleg azok asszisztensei. Ma az autószerelő szakma 2 év alatt szerezhető meg, ha szakiskolai oktatáson sajátítja el valaki. De iskolarendszeren kívül, akár felnőttképzésben is el lehet végezni, tanfolyami keretek között. Nem könnyű szakma, de nagyon érdekes és változatos, hiszen egy autótípuson belül is oly sok változat van. Más az elégetett üzemanyag, az innovatív műszaki megoldások, a fék, a felszereltség és még annyi más. Az autók fejlődésével a diagnosztikai eszközök is fejlődnek, emiatt az angol nyelvtudás is fontos, hiszen a legtöbb szoftver nem elérhető magyar nyelven.

Persze azért nem hófehér köpenyben dolgoznak a szakik, hiszen néha olajsárban úszik az öregebb verdák motortere, és a csavarok is össze tudnak gyógyulni, így bele-bele kell vágni a dolog sűrűjébe. Igazi férfimunka, hihetnénk, de bármilyen meglepő, hazánkban száz autószerelőből négy a gyengébbik nem képviselője. Bármennyire is szerelmese a szakmájának a szerelő, legyen az nő vagy férfi, egy biztos, hogy nem érthet minden típushoz és soha nem is fog, de ez nem is cél. Emiatt is fontos, hogy már a képzés során, a gyakorlati helyeken kialakuljon egy rutin. Ez különösen akkor igaz, ha márkaszarvízben tölti a diák a gyakorlati idejét, mert akkor annak a márkának és az azon belül a forgalmazott típusoknak mindentudójává válhat. Az olajcserét sem csinálhatja már a portás, hiszen ahány autó, annyi helyen van elrejtve a leeresztő, a légszűrő, a klímaberendezés filtere, így elengedhetetlen a célirányos szakosodás. Ha valaki úgy érzi, hogy szereti ezt a szakmát és lát benne fantáziát, az előtt megnyílhat a világ is. Külföldre járhat továbbképzésekre, melyeket a neves autógyártók tartanak. A mestervizsgát is érdemes letenni, de ez komoly elhatározás, hiszen másfél éves kemény képzést és 3-5 millió forint megfizetését kell vállalni cserébe.