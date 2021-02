Az átláthatóságban rejlik a rend

A rendszerezés tekintetében a mobilis tárolóeszközök, és a rendszerezést segítő berendezések is hasznosak lehetnek. Néhány tippet megfogadva a konyha, a hálószoba és a dolgozósarok is átláthatóvá, rendezetté válik.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A jelenlegi időszakban, amikor sokan a szokásosnál több időt töltenek a négy fal között, még fontosabbá válik a rendezettség, hiszen ha többet vagyunk otthon, a rendetlenség is gyorsabban kialakul, írja a feol.hu. A különböző helyiségek különböző tárolási, rendszerezési igényekkel bírnak. Ahhoz, hogy mindig megtaláljuk, amire épp szükségünk van, minden helyiségben meg kell találnunk azt a módszert, amivel a helykihasználást is optimalizáljuk, és az összkép is rendezetté válik.

Befőttesüvegben tészta

A konyha takarítása és rendszerezése kevesek számára nyújt örömet, ennek ellenére érdemes időt fordítani rá, már csak azért is, mert ebben a helyiségben kiemelten fontos, hogy a sütéshez, főzéshez szükséges eszközök mindig a kezünk ügyében legyenek. Ehhez pedig rend és rendszer kell.

A fiókrendszerezők jó, hasznos társaink, segítségükkel biztos, hogy nem fognak összeborulni a fűszerek, összekeveredni az eszközök.

A konyharuhák elengedhetetlen eszközei ennek a helyiségnek. Az éppen használatban lévő darabokat érdemes fali akasztón tárolni, így mindig kéznél lesznek és a hasznos területből sem vesznek el.

A többi textilt tároljuk feltekerve, így sokkal kisebb helyet foglalnak, ráadásul pontosan látjuk, hány darabból áll a készletünk, szükség esetén pedig könnyedén előkaphatunk egy tiszta konyharuhát. Ugyanezt a módszert alkalmazhatjuk az anyagszalvéták és a bevásárlószatyrok esetén is.

A tárolásban elsődleges segítőtársak a befőttesüvegek. Ezzel a környezetünket is kíméljük, hiszen a kiürült üvegek így nem a kukában landolnak, hanem tisztítás után új funk­ciót nyernek. Címkézzük fel az üvegeket és máris tárolhatunk bennük lisztet, cukrot, kávét, müzlit vagy akár tésztát is. Ha már a konyhánál vagyunk, egy gondolat erejéig térjünk át a kamrára is. Itt tárolás és rendszerezés szempontjából az egyik legfontosabb, hogy az ételeket és az alapanyagokat jól záródó dobozokba tegyük, megóvva azokat a szennyeződésektől, a kártevőktől és a molylepkéktől is.

Vállfák és guruló tárolók

A rendezett hálószoba a nyugodt pihenéshez is nagymértékben hozzájárul. Ha túl nagyok a bútorok, előfordulhat, hogy nincsen maximálisan kihasználva az összes hely, ezért elsődlegesen érdemes megszabadulni az évek óta porosodó kacatoktól, sosem hordott ruháktól. Ettől máris esztétikusabb és átláthatóbb lesz a szoba. Egy rohanós reggelen perceket spórolhatunk azzal, ha a mindennap használt tárgyaink kéznél vannak.

A többpolcos, esetenként gördíthető tároló azért is praktikus, mert tetejére kerülhetnek a gyakran használt holmik, míg az alsóbb részeken helyet kaphatnak azok a tárgyak, melyek fontosak, de nem részei a napi rutinnak. A ruhák tárolásához elengedhetetlen eszköz a vállfa, így amellett, hogy rendezett lesz a szekrény belseje, a holmik is könnyedén átláthatóvá válnak. Mindemellett a rendszeres szelektálás rendkívül sokat segít abban, hogy hosszú távon is fenntartsuk az átláthatóságot és a rendezettséget.

Parafa táblán a teendők

Mivel otthonunkban egyre több időt töltünk munkával, ezért az erre a célra kialakított szobában, vagy kisebb dolgozósarokban is ki kell találnunk egy olyan rendszert, amely hatékonnyá és eredményessé teszi a munkavégzést. A gurulós fiókok nagy segítséget nyújthatnak mind a ­dossziék és papírok, mind az irodai kiegészítők rendszerezett tárolásában. A munkaasztalon érdemes minimális eszközt tárolni, ugyanis a túl sok apróság könnyen elvonja a figyelmet, ezáltal csökkenti a munkavégzés hatékonyságát. Egy kisebb ceruza- és tolltartó, valamint egy jegyzettömb mindig legyen kéznél, ezenkívül érdemes csak azokat az eszközöket szem előtt tartani, amelyekkel éppen dolgozunk.

Az asztal helyett a falat kihasználhatjuk arra, hogy minden fontos teendőnek és dátumnak birtokában legyünk. Szereljünk a falra parafa táblát, ezen akár színes gombostűkkel vagy öntapadós cetlikkel is pontosan vezethetjük a teendők listáját.