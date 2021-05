Az árvácskát ültethetjük tavasszal és ősszel is

Nevelhetjük cserépben vagy akár a kertbe is kiültethetjük, az erős napsütést is jól bírja, csodás virágaival pedig különlegessé teszi a kertet.

Az árvácskát ültethetjük akár ősszel vagy tavasszal. A kétnyári növények táborát erősíti, ami azt jelenti, hogy az első évben nem hoz szirmokat, csak a zöld növényi részek fejlődnek ki, virágait jellemzően a második nyáron csodálhatjuk meg. A vetés idejétől függően márciustól júniusig vagy kora ősztől novemberig virágzik.Az ültetés magról vagy dugványról történik. Ládába, edénybe vagy cserépbe is ültethetjük. A talaj legyen nedves, tőzegalapú. A kikelt növényeket tegyük világosabb helyre, ha kicsit megerősödtek, a kertbe is kiültethetjük.Az árvácskát nem szükséges óvni a napsugárzástól, így a terasz vagy a kert naposabb oldalán is elhelyezhetjük, de jól érzi magát a félárnyékban is. A nedves, erősen vízáteresztő képességű talajt kedveli. Öntözzük bőségesen, kéthetenként tápoldatot is adhatunk a virágnak. A betegségek és a kártevők elkerülése érdekében használhatunk gombaölő szereket. Ha néhány levél megfertőződött, távolítsuk el!