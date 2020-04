Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

Milánó 2020.04.09

Nem sokra emlékszem legutóbbi álmomból, egy középkorú nővel beszélgethettem, és arra lettem figyelmes hogy foltokban kopaszodik. Mostanában többször álmodtam azt is hogy hullik a hajam foltokban. Nem érzem magam stresszesnek, és nem tudok magyarázatot adni rá, hiszen rengeteg hajam van. Reggel felhivtam ismerőseimet hogy megtudjam mit szoktak álmodni. Nagyon meglepett, hogy legtöbben fiatal és gondtalan önmagukat álmodják vissza, és ennek hatására napközben régebbnél régebbi emlékek törnek rájuk. Vajon azért, mert fiatalon gondtalanok voltunk és szabadnak éreztük magunkat, vagy egyszerüen elfelejtjük a mindennapi rohanásban azt is hogy élünk?

Sokan nem tudnak aludni. A legnehezebb azoknak, akik közvetlen közelükben elvesztettek valakit. A tartós egészségügyi és gazdasági bizonytalanság nyomasztóan hat mindannyiunkra. Az egyre erősödő információéhség a kommunikációs eszközök által függőséget okoz, az adatok folyamatos ellenőrzése beteges félelmet kelt. Többen gyógyszerekkel vagy alkohollal kezelik az álmatlanságukat.

Az orvosok sem alszanak. Az egészségügyi dolgozókra eddig sohasem látott fizikai és pszichikai teher nehezedik.

A véget nem érő kórházi turnusokban a dolgozóknak nincs idejük megállni pihenni, nem esznek és nem isznak, hogy ne kelljen feleslegesen védőöltözetet cserélniük, hiszen abból sohasincs elég.

Nem csak az elhunytak száma sokkoló, hanem a betegség lefolyása is. Gyakori hogy az érkezö beteg állapota stabilnak tünik de helyzete gyorsan romlik, és az orvosok, ápolók, ezzel szemben tehetlennek érzik magukat. Nagy lelki teher az orvosok számára a hozzátartozók értesítése a betegek haláláról, akkor is, ha csak telefonon történik. A betegek rossz állapotban érkeznek a kórházba, általában már nem tudnak beszélni, igy haláluk után az orvos nem tud mit mondani, hiszen nem is volt lehetősége megismerni őket. Az is előfordul, hogy egy fiatalabb beteggel kell közölniük a szülei halálát. Az orvosok, ápolók egészsége veszélyben van munka közben, ez folyamatos stressz számukra, és gyakori hogy a munkaidő végén sírnak.

A járvány ideje alatt több mint százharminc egészségügyi dolgozó vesztette életét, közülük két ápolónő öngyilkos lett.

A ma délutáni hírekben az egész ország ugyanazt a filmet kereste. Egy teljesen meztelen férfi sétált Milánó belvárosában. A rendőrség helyszínre érkezésekor először úgy tett mintha a kirakatokat nézegetné, majd a rendörnő közeledtére kiabálni kezdett: ellopták mindenemet! Láttunk egy fotót, ahogy hason fekszik az úttesten hátrabilincselt kézzel, majd megtudtuk hogy

bevitték a pszichiátriára.

Sajnos egyre kevesebben viselik jól az otthoni bezártságot.

A kormány ma esti adatai szerint a jelenleg fertőzöttek száma összesen 96877, az elmúlt huszonnégy órában 4204 az új fertőzött. 28399-en szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 3605 beteget az intenzív osztályon kezelnek, és 64873-an orvos által elrendelt házi karanténban vannak. Eddig 28470-en gyógyultak, közülük ma 1979-en.

Az elhalálozottak száma 18279, közülük ma 610-en. Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 143626.

Az elvégzett korona vírus tesztek száma 853369.

Az elhunyt orvosok száma 105, az ápolóké 28.

Az elmúlt huszonnégy órában a fertőzések száma 3%-kal emelkedett. A kórházakban továbbra is javul a helyzet, csökkent a betegek száma, de az új fertőzöttek száma változatlanul magas.

A kormány meghosszabbította a karantént május 3-ig.

Ismét felhívták figyelmünket a szabályok betartására, az ünnepnapok alatt fokozott lesz az ellenörzés.

Kíváncsian várjuk mi történik az ünnepek alatt.

Kacziba Andi