Annyi szabályt kell betartanunk hogy már nem tudjuk követni

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

Milánó, 2020.05.10. – 61. nap

Reggel kitöltöttem az önbevallásomat, felvettem a szájmaszkot, és betettem a zsebembe egy pár gumikesztyűt.

Lesétáltam a ház alatti kávézóba, és ettől egy pillanatra úgy éreztem magam mint a karantén előtt.

Kértem egy kávét és egy lekváros kiflit, és figyeltem a pultoslányt ahogy elkészíti a kávét, lecsukja a papirpoharat, majd a papirzacskóba teszi a kiflit, és mindkettőt odaadja elvitelre, hiszen nem fogyaszthatom el helyben a biztonsági előírások miatt. A szemközti újságosnál vettem néhány hetilapot, és elindultam a park bejárata felé, hogy keressek egy padot valami csendesebb helyen. A park tele volt, sokan futottak, bicikliztek, a legtöbben a füben ültek, hasaltak, vagy napoztak. Találtam szabad padot egy árnyékos helyen, ott megreggeliztem, és egy órán át figyeltem az embereket. Többször elhaladt előttem egy lassú rendőrautó, nehogy egy pillanatra is elfelejtsem hogy járvány van és emiatt tele vagyunk szabályokkal.

A városszéli Idroscalo tó partján négyezer főre limitálták a kirándulók számát, és a látogatók nagy meglepetésére, érkezésükkor ellenőrizték a testhőmérsékletüket.

Olaszországban ma anyáknapja van, emiatt már kora reggel hosszú sorok kígyóztak a cukrászdák és virágboltok előtt, mindenki türelemesen várta hogy megvehesse anyukája, nagymamája megköszöntéséhez a meglepetést.

Délután megjelent egy cikk, ami arról írt hogy ma, a város másik nagy parkjában egy harminc méteres, öreg fának leszakadt egy hatalmas ága. Sokan feküdtek a fa körül a füben, csodával határos módon mégsem esett senkinek baja. A rendőrség rögtön lezárta egy részét a parknak, a polgármester pedig ismét felháborodott publikusan, mert senki sem tartja be a szabályokat, hiszen nem lehet a füben ülni. Ezen elgondolkoztam, hiszen én folyamatosan olvasok mindent, de ez számomra is új. Annyi szabályt kell betartanunk hogy már nem tudjuk követni, és ha valamit véletlen még nem tiltottak meg, akkor nem is gondolkozunk rajta, azt hisszük hogy megtehetjük.

Tegnap éjszaka Milánó egyik külvárosában egy negyvenéves fiatal kalapáccsal hadonászva fenyegette szomszédait, mert szerinte túl sokan voltak, vagyis csoportosultak. Ki kellett hívni a rendőrséget, mert a fiatalember nem talált megnyugvást.

A kormány ma esti adatai szerint a jelenleg fertőzöttek száma összesen 83324, az elmúlt huszonnégy órában 802 az új fertőzött. 13618-an szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 1027 beteget az intenzív osztályon kezelnek, és 68679-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 105186-an gyógyultak, közülük ma 2155-en.

Az elhalálozottak száma 30560, közülük ma 165-en hunytak el. Legutoljára március 9-én volt ilyen alacsony az elhunytak száma.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 219070.

Az elvégzett korona vírus tesztek száma 2565912. A mai napon elvégzett 51678 teszt megközelítőleg 1,6%-os eredményt mutatott, átlagosan minden 64,4 tesztből 1 lett pozitív.

Az elmúlt huszonnégy órában a fertőzések száma 0,3%-kal emelkedett, ennyire alacsony még sohasem volt ez az érték.

Az eredmények napról napra javulnak, emiatt a kormány és a régiók között folyik a küzdelem, egyes régiók hamarabb szeretnének megnyitni mint ahogy a kormány erre lehetőséget ad.

Kacziba Andi