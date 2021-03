Angol vírust azonosítottak egy nehezen lélegző cicán – karanténba került

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

Milano, 2021. 03. 18. – 373. nap

A reggelt ismét Ellával kezdtem, így életemben először szemmel követhettem a német tannyelvű iskola 9 éveseinek az online matek versenyét. Nem sokat értettem mert a feladatok németül voltak leírva, és amúgy sem segíthettem volna Ellának, mert egy szigorú német nő figyelte minden mozdulatunkat a képernyőről.

Egyetlen feladatot kaptam, a teszt végeztével le kellett fotóznom a megoldássort, és azonnal továbbítanom whatsapp üzenetként a tanárnőnek.

Az Ema (Európai Gyógyszerügynökség) az AstraZeneca oltóanyag felülvizsgálata után engedélyt adott annak alkalmazására, így holnaptól újraindul vele az oltás, sőt, a vizsgálat miatti három napos lemaradást az elkövetkező napokban megpróbálják behozni a napi oltásszám emelésével.

Az egyik magyar média lehozta hogy a Vatikán nem javasolja a keresztény hívők számára a Johnson&Johnson oltóanyagot. Erre a furcsa hírre még én is felkaptam a fejem, ugyanis eléggé hihetetlennek bizonyult, és elkezdtem a információ után kutatni. Egy New Orleans-i (USA) érsekség valóban tett egy ilyen kijelentést, arra hivatkozva hogy abortuszból nyert magzati szöveteket alkalmaztak. Az oltásfejlesztéshez felhasznált szöveteket önkéntes abortusz során konzerválták a kutatók, a HEK23 néven ismert szövetet még 1972-ben, a PER.C6 nevűt pedig 1985-ben, és a felhasználásra került sejteket azóta is “klónozzák”, tehát közel sem arról van szó, mint amit mi elképzeltünk első hallásra. Egyébként már a 60-as évektől használtak magzati szöveteket a különböző védőoltások előállításához mint a herpes, himlő, hepatitisz A, és különböző gyógyszerekhez is amit hosszan sorolhatnék, csak eddig senkinek nem jutott eszébe ebből hírt csinálni.

Ami a Vatikánt illeti, elítéli magát az abortuszt, de a fent említett amerikai érsekséggel ellentétben, morálisan elfogadja az abortuszhoz visszavezethető sejtek orvosi használatát mint “extrema ratio” (egyedülálló megoldás) az emberiség érdekében. Ami a Covid elleni védőoltást illeti, a Pápa már meg is megkapta, és aki a Vatikánban tevékenykedők közül nem hajlandó beoltatni magát, súlyos büntetésre számíthat hiszen veszélyezteti a hívőket.

Novara-ban az “angol virus”-t azonosították egy 8 éves, kissé nehezen lélegző házimacskán, így a macska most a fertőzött családdal kénytelen együtt karanténozni.

Az aktív fertőzöttek száma: 547510

A fertőzöttek száma az elmúlt 24 órában: 24935, ebből Lombardiában 5641 (22,62%).

A kórházi ellátásra szorulók száma: 26694 (+177 tegnapról mára)

Az intenzív osztályon kezeltek száma: 3333 (+16 tegnapról mára)

Az intenzív osztályra került betegek száma az elmúlt 24 órában: 249

Házi karanténban vannak: 517483-an

Eddig gyógyultak száma: 2655346

A mai napon gyógyultak száma: 15976

A járvány áldozatainak száma: 103855 közülük a mai napon 423-an hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 3306711.

A koronavírus elleni védőoltásból eddig 7330104 dózis került beadásra. 5040590-en kapták meg az első dózist, és 2289514-en megkapták mindkettőt (a lakosság 3,8%-a).

Az elmúlt huszonnégy órában 3306711 teszt által 24935 fertőzöttet azonosítottak.

Az elmúlt napok tesztaránya:

márc. 18. 7,05% 353737 teszttel +24935,

márc. 17. 6,25% 369084 teszttel +23059,

márc. 16. 5,52% 369375 teszttel +20396,

márc. 15. 8,53% 179015 teszttel +15267,

márc. 14. 7,78% 273966 teszttel +21315,

márc. 13. 6,99% 372944 teszttel +26062,

márc. 12. 7,26% 369636 teszttel +26824,

márc. 10. 6,21% 361040 teszttel +22409,

márc. 6. 6,66% 355024 teszttel +23641,

márc. 2. 5,08% 335983 teszttel +17083,

feb. 26. 6,3% 325404 teszttel +20499,

feb. 22. 5,64% 170672 teszttel +9630,

feb. 18. 4,77% 288458 teszttel +13762,

feb. 14. 5,38% 205642 teszttel +11068,

feb. 10. 4,17% 310994 teszttel +12956,

feb. 06. 4,76% 282407 teszttel +13442,

feb. 02. 3,95% 244429 teszttel +9660,

jan. 28. 5,22% 275179 teszttel +14372,

jan. 24. 5,38% 216211 teszttel +11629,

jan. 20. 4,85% 279762 teszttel +13571,

jan. 16. 6,26% 260704 teszttel +16310,

Az országos tesztarány 7,05% minden 100 tesztből 7 pozitív), Lombardia tesztaránya 8,93% (100 tesztből 9 pozitív).

A kórházi ellátásra szorulók száma továbbra is emelkedik, és kissé kételkedünk abban, hogy közel lennénk a március 20 körüli napokra ígért tetőzéshez.

Kacziba Andi