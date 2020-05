Aminek nincs szezonja, az is kapható

Ha ízek, zamatok, ropogós friss zöldek látványáról kell beszámolnunk, a dunaújvárosi piac felhozatalát illetően zenghetnénk ódákat akár. Akár. Hogy még sincs kedvünk a lelkesedéshez, annak bizony oka van. Ha türelmesek, akkor megtudhatják.

Az már elárul valamit, hogy tegnap délelőtt alig lehetett parkolóhelyet találni – ráadásul az idősek idősávjában –, s bár a kapuk még zárva vannak, várakozni nem kellett a bejutáshoz.

Laci úr csodálkozva jegyezte meg, nem érti, mi van a népekkel, mert mindenki tíz- és húszezressel érkezett. Nagyobb baj sose legyen! – egyezünk meg negyed kiló kandírozott gyömbér fölött.

A felhozatalra (a pesti nagybaniról való szállítás miatt inkább lehozatalra) panasz nem lehet. Amikor egy piacon az ábécé minden zöldsége, gyümölcse megtalálható, az is, aminek se még, se már nincs szezonja, akkor ott széles kínálatról beszélünk. Tekintsünk csak körbe! Most az eper idénye van, árulják is sok-sok standon, de mellette cseresznyét, sárgabarackot, őszibarackot, szőlőt, görögdinnyét, körtét is látni, hogy a banánt, mandarint, kivit, gránát­almát ne is említsem. Ez ám a bőség. A gazdagság szót leírni sem merem, ­ugyanis ez a felsorolás vastag bukszát feltételez. Mert ki vesz epret 1700 forintért?! (Pár napja még 2400 volt kilója.) Akkor, amikor a spanyol, vagy görög, vagy marokkói sárgabarack 800–1000 forint, akkor hogyan lesz az eper – szintén importként – ilyen drága? Menjünk tovább. A zöldborsónak most van premierje, árulták kilóját 800 forintért (egy hete 1800-ért!). Visítanék: mi van?! Ennyiért már húst is vehetünk.

Dörzsölt kuncsaft vagyok a piacon, tudom, egy árunak annyi az ára, amennyiért megveszik. És képzeljék, ennyiért is megveszik! Keresném a jelzőt, de finomabbat nem találok, miszerint – az én szememnek, pénztárcámnak – szemérmetlen drágaság van. Szerencsémre bécsi, katowicei, jugóbeli seftelőként tudok úgy is gyönyörködni, hogy az árakat nem nézem.

Egyébként gyönyörű a saláta 200-ért, a friss gomba 800-ért, az idei kelkáposzta 600-ért (és milyen finom lett a főzelék köményes sertéssülttel…). Nagy csomag zöldséget vettem 350-ért rengeteg petrezselyemmel, és tucatnyi kis begónia-palánta is hazajött velem, meg két csokrocska török szegfű a temetőbe szánva.

Végül a piac oldalát kellett szemügyre vennem, árul-e a lángosos? Hónapok óta nélkülözzük kiváló portékáját, hetente lesem, mikor nyit. Üzenném a lánykáknak, hogy csapjanak bele a dagasztásba, mert vagy ők sütnek, vagy – nekem lesz muszáj.