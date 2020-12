Amikor Sztálin volt hatalmon, Jézus születését is tagadták

Szerencsére a fiatalabb korosztályok talán nem is hallottak arról az időről, amikor a karácsony nem számított Magyarországon ünnepnek, amikor nem a Jézuska hozta az ajándékot, és a hittantanulással, az éjféli mise megtekintésével nem volt szerencsés dicsekedni. Sőt, volt idő, amikor december vége nem a kis Jézus megszületéséről szólt, hanem Sztálin elvtárs születésnapjáról. Azokról az időkről van szó, amit a legkevésbé neveznék boldog békeidőknek, inkább a szocializmus bánatos évtizedeinek.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

1949-ben történt, vagyis inkább fejeződött be, hiszen 1945-ben kezdődött Magyarországon a kommunista hatalomátvétel, és garázdálkodásuk egészen 1989-ig tartott. Bár az igazsághoz tartozik, hogy az utolsó tíz-tizenöt év már nem volt olyan kemény, mint az előző évtizedek, de azért nem volt szerencsés ugrálni.

Egy kimondottan vallásos családban nőttem fel, úgyhogy nálunk elképzelhetetlen volt, hogy ne legyen plafonig érő fánk – Miskolcon a családi házban három méter hatvan centi volt a belmagasság –, hogy ne menjünk el az éjféli misére, de még karácsony másnapján is volt egy templomlátogatás.

Arra emlékszem vissza a legszívesebben, hogy mindig nálunk volt az ajándékosztás után a családi találkozó, legalábbis azok között, akik Miskolcon éltek, és hajnalig tartott az evés-ivás, mi, gyerekek pedig játszottunk az ajándékokkal.

De azért nem volt ez ennyire egyszerű. Arról nem beszélve, hogy a mai gyerekek, fiatalok el sem tudják képzelni, hogy milyen hiánygazdaság volt, hogy karácsonykor a déligyümölcs nagyobb érték volt, mint az arany, hogy ha érkezett is az országba egy szállítmány, nagyon komoly protekció kellett ahhoz, hogy valaki egy kilónál többet vásárolhasson a narancsból, és banánt akkor még nem is láttunk. Ki hinné el nekem a fiatalabbak közül, hogy egyszer egy karórát kértem karácsonyra, és sehol sem tudtak a szüleim venni, pedig abban az időben, ha az anyagbeszerző apám nem tudott valamit levadászni, az gyakorlatilag nem létezett. Végül az órára szánt pénzt egy borítékba tették a szüleim, és azt akasztották fel a fára. A következő év elején azután megkaptam az órát, bár abból csak bajom lett, mert szovjet gyártmány volt, és nem igazán működőképes, és egyszer azt a kijelentést tettem, ha az orosz nem volna, ilyen órám sem volna. Általános iskolásként ebből nekem is volt némi bonyodalmam, de leginkább az ´56-os múlttal rendelkező szüleimnek – nem az orosz tankokat vezették – kellett elszámolniuk azzal, honnan veszi a gyerek ezeket a sületlenségeket – persze ezt nem így megfogalmazva.

Tehát milyen is volt a szocializmusnak nevezett elnyomásban a karácsony, az ünnep?

A kommunista államvezetés már 1949-től igyekezett megakadályozni, hogy az ünnep ürügyén az egyházak a tömegekhez, különösen az ifjúsághoz közelebb férkőzzenek. Így lett a karácsony a béke és szeretet ünnepe, fenyőünnep, amelyek keretében a több évezredes keresztény szertartásokat „szocialista szertartásokkal” akarták felváltani.

A Múlt-korban Murányi Gábor Fenyőünneppé átfestve – Karácsony a szocializmusban címmel kimerítő cikket írt a témával kapcsolatban 2013 tavaszán:

„A felszabadulás óta minden évben (…) megpróbálta a klérus a karácsonyi ünnepeket saját céljaira felhasználni. Az idei karácsony alkalmával a szokottnál is erőteljesebb támadásra számíthatunk, mivel a fakultatív hitoktatás bevezetése fokozottabb harcra késztette [őket], és feltételezhető, hogy megpróbálják a tömegek vallásos érzületét ez alkalommal is felhasználni.” Idézet a kommunista párt kiadványából.

1949-ben Rákosiék ugyanis valódi kultúrharcot hirdettek a legjelentősebb szakrális ünnep, a karácsony ellen. Megbízták a párt kulturális bizottságát, hogy dolgozza ki azt a módszert, amivel majd az emberek elfelejtik a karácsonyt. Először próbálkoztak a szovjet mintákkal. Ennek jegyében december 21-e, Sztálin születésnapja vált a legjelentősebb év végi ünneppé, őt egyfajta megváltóként illett ünnepelni.

Az ötletelők úgy gondolták, hogy ha a karácsonnyal kapcsolatos rendezvényeket az ország minden településén „a békéért folytatott harc és a dolgozók egymás iránti szeretetének” jegyében tartják majd meg, akkor ezen akciókkal államosíthatják a karácsonyt (is).

Az 1950-es években viszont nem akadt olyan december, amikor a fentebb említett, illetve hozzájuk hasonlatos újításokból valamit ne valósítottak volna meg. „Téves tannak”, „ideológiai csökevénynek” minősítették, hogy „karácsonykor Jézus születését ünnepli az emberiség”, ezért aztán a hagyományos megünneplést számos intézkedéssel nehezítették. Az állami, pontosabban pártkézbe vett sajtó hosszú hasábokon át sorolta az „érdekesebbnél is érdekesebb” ünnepi programokat, az Új Ember című katolikus hetilap viszont csak utolsó oldalas apró betűs kishírben merte tudatni a hívekkel, hogy „a karácsonyi éjféli miséket Budapesten és vidéken a szokott időben tartják meg”. Egy erről szóló „valódi bátorságpróbának” nevezte az éjféli misén való megjelenést, a párt álcázott aktivistái (s nem ritkán a megfélemlített, beszervezett hívők) ugyanis nemcsak azt jelentették, hogy az egyes templomok papjai mit mondtak a szószékről, de azt is, hogy személy szerint kik hallgatták őket. A munkahelyeken és az iskolákban pedig megjelent a fenyőünnep a maga kellékeivel. Az ajándékokat a gyerekeknek az orosz Gyedmaróz, azaz magyarul Télapó hozta, akit énekkel és feldíszített, vörös csillagcsúcsot hordozó fenyőfával kellett fogadni. Igen rossz szemmel nézték, ha valaki bátorkodott elmenni az éjféli misére, sok helyen még magát a misézést is megtiltották.

A karácsonyi ünnep eljelentéktelenítését szolgálta az az intézkedés, amelyet a Rákosi Mátyás vezérelte politikai bizottság 1952 végén hagyott jóvá. Karácsony második napja egyik pillanatról a másikra megszűnt munkaszüneti nap lenni. Az indoklás úgy szólt, hogy „a kettős ünnepnap éppen olyan időben fékezi a termelés lendületét, amikor az éves terv teljesítéséért a termelési ütemet jelentősen fokozni kell.”

A karácsonyból a szeretet ünnepe lett, amelyet a hivatalos nyelvezettel egyre gyakrabban neveztek fenyőünnepnek.

Az ideológiai olvadás az 1960-as évek közepén kezdődött, és már odáig terjedt, hogy a központi bizottság egyik akkori titkára, a nem sokkal későbbi magyarországi új gazdasági mechanizmus atyja, Nyers Rezső – bár csak a Bács-Kiskun megyei napilap vezércikkében – megvallhatta, hogy „kissé zavarban voltunk néhány évig, hogy összefér-e a karácsony a szocializmussal”. Az ily módon feltett kérdésre Nyers igenlően válaszolt, mondván „a vallásos emberek ünnepeljék csak a názáreti Jézus születését (…), de mi, kommunisták is magunkénak tekintjük a karácsonyt, mint a szeretet, a kölcsönös megértésre törekvés ünnepét”.

A karácsony átformálásánál fő szempont volt a szocialista ifjúság átnevelésének a kérdése. A fenyőünnep kézenfekvő lehetőséget nyújtott arra, hogy intenzív propagandamunkával száműzzék a családok életéből a reakciós, klerikális csökevényeket, a megfigyelőknek, feljelentőknek pedig remek alkalom kínálkozott az ideológiai előrehaladás feltérképezésére. Egy-egy ártatlannak tűnő „Na, mit hozott a Jézuska?” kérdésből rögtön kiderült, hogy a fenyő hozza-e az ajándékot, a Télapó, vagy pedig még mindig a Jézuska. A házbizalmik fáradhatatlanul látogatták a lakásokat, vizsgálták az ünneplési szokásokat, a kommunista ideológia által átszellemült tanárok pedig ártatlannak tűnő kérdésekkel, fogalmazásokkal (pl. „Mit hozott a Jézuska?”, vagy „Hogy telt a karácsony?”) mérték fel a diákok „karácsonyi beállítottságát”.

Később, az 1980-as évekre, a szocialista rendszer enyhülésével a fenyőünnep elvesztette a jelentőségét, annak ellenére, hogy az akkori politikában még megmaradt fenyőünnepnek. Végül 1988-ban teljesen megszűnt, és ismét a tradicionális keresztény karácsony lett a tél legfőbb ünnepe Magyarországon.

Az 1980-as években a gazdasági és politikai vezetés már „csak” politikai, közérzeti nyugalmat várt az év végi felhajtástól, vagyis azt, hogy a boltokban legyen elegendő fenyőfa, hal, déligyümölcs és műszaki cikk. E követelménynek azonban ritkán sikerült eleget tenni, a dolgozó nép újra és újra rohamot indított a slágertermékek (egyik évben a frizsider, máskor a színes tévé, majd a videómagnó) megszerzéséért. A hetvenes évek végétől mindenki örülhetett az ajándékba kapott Hélia-D vagy Fabulon kozmetikumoknak, Trapper farmernak, Alföldi cipőknek, Tesla lemezjátszóknak, később jött a magyar gyártású Atlantic szappan, a mandarin, narancs, a zöld alma illatú szappan, amit előtte csak Bécsben lehetett megvásárolni. A karácsonyhoz kapcsolódó szocialista eszme totális erodálása 1987-ben következett be, amikor is a Magyar Televízió december 24-én – harminc esztendővel korábbi elindulása óta először – egyenes adásban közvetítette a Mátyás-templomból az éjféli misét.

Szerencsére a karácsony, a szenteste visszakapta jelentőségét, napjainkban azonban nem a politika befolyásolja azt, hogy miképp ünnepeljünk, hanem a vírus.