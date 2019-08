Amazon a nyeregben! – a lovak és a lovaglás elkötelezettjei

Gőblyös Istvántól tudjuk, a lóval már nem mennek ­háborúba a férfiak, nem csoda hát, hogy manapság egyre több nő ül nyeregbe. Egyenrangúak a férfiakkal. És a lovas lányok sok tekintetben hasonlóak egymáshoz: mind a lovaglást, mind a ­lovaikat nagyon komolyan veszik.

Gőblyös Istvánnak, a Nemzeti Lovas­akadémia alapítójának hitvallása inspiráló: „Küldetésünk van. Évezredes lovaskultúránk, elődeink tisztelete és nemzetközi hírneve arra sarkall minket, hogy nemzeti lovastudásunkat továbbvigyük és átörökítsük… Küldetésünk van… A ló tudása egyvalamin múlik: lovasa tudásán. A klasszikus lovas pontosan ezért foglalkozik a gyakorlat mellett a lókiképzés elméletével: meg akarja érteni lovát, teljessé akarja tenni a lovaglás élményét…”

Díjugratásban is jeleskednek

A legutóbbi balatonvilágosi országos minősítő 110 cm ifjúsági versenyszáma legjobbjainak listáját bogarászom. (Azért éppen Balatonvilágos, mert a Fejér megyei díjugrató-bajnokság három fordulóját és döntőjét ott bonyolították, illetve bonyolítják le.) Az első tucat díjugratóból tizenegy kereszt­név a következőképpen fest: Anna, Lea, Viktória, Dorottya, Júlia, Sára, Eszter, Liza, Lili, Mia és Noémi (!)

Amazonok a lovassportokban? – firtattuk.

– Az egyenjogúságot ne feledjük – int első körben ­Kunos Attila versenybíró, a Fe­jér Megyei Lovassport Szövetség díjugrató szakágának elnöke. – A tendencia, véleményem szerint, csak bizonyos életkorig igaz. A tanulmányok, a munka, a gyermekvállalás vízválasztó. Aki azt követően is nyeregben marad, sokra viheti. (Mint ahogy „sokra vitte” tavaly ősszel a német Simone Blum, aki első női díjugratóként világbajnoki címet nyert Tryonban, a Lovas Világjátékokon.)

– A gyermeklányok, a fruskák állatok iránti szeretete más jellegű, mint a férfiaké. És ezt ne vegyük el tőlük. Régiós és megyei szinten topon vannak!

A lovak nem hazudnak

A drámaíró Csurka István óta tudjuk: a ló is ember. „De a lovak nem hazudnak” – tette hozzá Kis Réka, Chris Irwin kisregényének címére (is) utalva. Pár éve a lovas világjátékok reining (western díjlovaglás) szakágában Réka egyetlen magyar versenyzőként képviselte Magyarországot, s ezen belül szűkebb pátriánkat, Fejér megyét, Székesfehérvárt és Pátkát. „A lovas és lova között legfontosabbnak az összhangot és a bizalmat tartom” – hangsúlyozta. – „Természetesen a bizalom kétirányú, s a kellő türelemről sem szabad megfeledkezni. Szeretek gyakorolni, versenyezni és oktatni. Imádom a lovakat!”

– A távlovaglással, a távhajtással Cecén, a Kabakán Lovardában ismerkedtem meg néhány éve. Kapoli István korábbi ismert versenyző, lovastréner invitált – mondja.

Összetett a kép

A versenyek nagyon összetett képet mutatnak lóról és lovasáról egyaránt. A ló be­lovagoltságát, idomítottságát, irányíthatóságát, tulajdonságait, valamint a versenyző idomítási és állóképességét egyaránt nagyon-nagyon próbára teszik. Az egyes szakaszokat megállók (kötelező pihenőidővel) választják el egymástól, s állatorvosok vizsgálják, hogy a lovak továbblovaglásra, illetve továbbhajtásra alkalmas állapotban vannak-e. Testet és lelket erősítő sportág – fogalmazták meg a szakemberek.

És igen, ott is, akkor és tavaly is, sok női versenyzővel találkoztam.

– A fogathajtásban ugyancsak megfigyelhető a hölgyek megjelenése országos szinten is, hovatovább minden kategóriában van az élvonalban női hajtó – erősíti meg Csuti Péter, a megyei szövetség fogathajtó szakágának titkára. – A lovas szakágakban hosszabb folyamat eredménye ez, sokan értekeztek már az okairól, többen az általános női attitűd lovakhoz való viszonyulását (türelem, gyengédség) említik elsősorban. Talán a fogathajtás a legférfia­sabb szakág, a kocsik világa közelebb áll a fiúkhoz, ezért nem fordult át még teljesen a nemek aránya nálunk, az utánpótlásban azonban már egyre inkább láthatók ezek a jelek. (A megyei kettesfogathajtó-bajnokságban jelenleg a nagylóki Kiss Olgáé a dobogó harmadik foka.)

Roxinak szurkolnak nagyon sokan

„Hajrá, Roxi!” – különösen Sárbogárdon biztatják sokan imigyen a selybák között hajtó ifjú hölgyet.

Tóth Roxána 2012-ben kezdte a fogathajtást, édesapja, Tóth Imre lovait kapta meg, azóta is velük versenyez. Az 1999-es születésű lipicai herélt jószágok a Nelson és a Nápoly névre hallgatnak. Legjobb eredményét 2017-ben, Tamásiban érte el: a C kategóriás országos döntőn egyéniben a hetedik helyen végzett, csapatban pedig bajnoki címet szerzett. Roxána 23 éves, és a gödöllői Szent István Egyetemen tanul, állattenyésztő mérnöki szakon. A versenyekre való felkészülésre egyre kevesebb ideje jut.

– Több lóval foglalkozunk otthon, ami sok fizikai munkával is jár – mondja Roxi, vagyis Tóth Roxána. – Születésem óta lovak között vagyok, családtagnak számítanak nálunk!