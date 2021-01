Aludjunk úgy, mintha az életünk múlna rajta

A koronavírus járvány Dunaújvárost és környékét sem kímélte. Fejér megyében tizenkétezer fölött van az igazolt Covid betegek száma. G. Németh György, a Magyar Alvás Szövetség elnöke tájékoztatta szerkesztőségünket a koronavírus és az alvás közötti kutatásokról.

– A COVID-19 működésének számos már megoldhatónak tekintett rejtélye között egyetértés van abban a kérdésben, hogy a betegség befolyásolja alvásunkat, és hogy az alvásnak szerepe lehet a betegség kialakulásában és lefolyásában. Számos megfigyelés és tapasztalat, amely ma már a kutatók rendelkezésére áll világszerte, arra enged következtetni, hogy az alvás kulcsfontosságú lehet a világjárvány megszüntetésében.

Az alvástudomány is keresi az összefüggéseket a koronavírus és az alvás tekintetében, kiváltképp, hogy egyre nyilvánvalóbbá válnak a jellemző tünetek és a következmények is.

Kezdetben úgy gondolták, hogy az alvászavarok rohama az embereknél csupán a pusztító globális válsággal járó szorongás eredménye: az egészséggel, a gazdasági hatásokkal és az elszigeteltséggel kapcsolatos aggodalmak. Valójában az alvás rosszabbodásáról, a minőségi alvás hiányáról világszerte vannak tapasztalatok. Októberben a Columbia Egyetemen végzett tanulmány megállapította, hogy az intubált betegek túlélési aránya jobb, ha melatonint kapnak.

Ha a melatonin valóban segítséget nyújthat az embereknek, akkor ez lehetne az egyik legolcsóbb és legkönnyebben hozzáférhető gyógyszer a COVID-19 elleni küzdelemben. Több kutató laboratórium azonban figyelmeztet: az alvásgyógyszerként használt melatonin olyan mesterséges anyag, amely kétségtelenül hatással van a szervezet kémiai tulajdonságaira. Látszólagos előnye a COVID-19-el fertőzött betegek számára egyszerűen hamis összefüggést sugallhat, és a standard eredmények megszületésééig óvatosságra int. Mások az információk alapján megállapítják: nem a melatonin hatása a legfontosabb ezekben a vizsgálatokban, hanem maga az alvás.

Michelle Miller, az Egyesült Királyság Warwicki Egyetemének alvásgyógyászati professzora azt mondta: „A COVID-19 korai szakaszában rendkívül fáradtnak érezzük magunkat, lényegében a test azt mondja, hogy alvásra van szüksége. De amint a fertőzés folytatódik, az emberek azt tapasztalják, hogy gyakran nem tudnak aludni. „

A legutóbbi hónapok alváskutatási tapasztalatai alapján kijelenthetjük: a szokásos és ismert járványtanácsok sorába – maszkviselés, kézfertőtlenítés, távolságtartás stb. – bekerült az alvás is – mondta G. Németh György.

– Ennyire fontos lenne az alvás?

– Az alvástudósok többsége, úgy tűnik, egyetért abban, hogy az alvást megkönnyítő legfontosabb beavatkozások nem gyógyszeres, hanem kiegészítő jellegűek lesznek. Az általános ajánlás az, hogy a test cirkadián ciklusainak rendszeres működtetése előnyösebb, mint egyszerűen kiegészítők szedése, vagy az éjszakába nyúló tévézések, és az ágyban a telefon bámulása. Most, hogy oly sok embernek nincs állandó napirendje, az egészséges pandémiás alvás kulcsa a rutinok tudatos felépítése. Hétvégén is lefeküdni és felébredni ugyanabban az időben, mint más napokon. Minden nap mozgás, séta, sütkérezés a ritkán megjelenő napfényben. Azután csökkenteni a kék fényt egy órával lefekvés előtt, és csendesedő esti, lefekvés előtti rutin kialakítása. Ezek a napi apró szertartások is sokat segíthetnek. Az alvás irányításának kialakítása azért fontos, mert sok ember számára az élet sok más részében hiányzik a rend. Ezt erősítik a magyarországi alvásminőségi vizsgálatok.

A Magyar Alvás Szövetség és a Szinapszis Egészségkutató Intézet 2020 februárjában végzett reprezentatív felmérése jelezte: a magyar lakosság alvásminőségi mutatói nem jók. A pandémia nyilvánvalóan súlyosbította a helyzetet, ezt a személyes orvosi tapasztalatok, a szövetség alvás rendelőjében, a Budapesti Alvásközpontban vizsgálatra jelentkezett alvásbetegek beszámolói is megerősítették. Az alvás mennyisége és minősége éppúgy függ a környezetünktől, mint a személyes viselkedésünktől. A társadalmi-gazdasági helyzet és minőségi alvási diagram párhuzamos vonalakon fut, amely az mutatja, hogy az alvás javításának leghatékonyabb módja annak biztosítása, hogy az embereknek minden éjszaka nyugodt és csendes pihenőhelye legyen, és az alapvető szükségleteinek, például a mindennapi táplálkozásnak, az önmaga és családja biztonságának, a jelenének és a jövőjének az aggodalma nélkül. A járvány ennek ellenkezőjét hozta millióknak a világon, ami súlyosbítja a már most is a jelentős eltéréseket, bizonytalanságokat.

– Mit tanácsol?

– Röviden és tömören; aludjunk úgy, mintha az életünk múlna rajta!