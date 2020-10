Alattomos szövődményei is lehetnek a koronavírusnak

A Covid–19-fertőzésen átesettek még hónapokig érezhetik a betegség kellemetlen utóhatásait.

A világ több országában végzett kutatások szerint hosszú távú szövődményei jelennek meg a vírusnak olyan páciensekben is, akik enyhe vagy mérsékelt tünetekkel vészelték át a betegséget. Miután a vírus a szervezetből eltűnik, ellenanyagok képződnek.

Krónikus fáradtság szindróma

Az immunrendszer egyensúlya azonban a vírus eltűnését követően sem áll vissza. A tartósan aktiválódott immunsejtek úgynevezett krónikus fáradtság szindrómát hozhatnak létre, melynek lényege, hogy az emberi szervezet stressztűrő képessége a folyamatos aktiválódás következtében kimerül.

Izomfájdalom, kifejezett gyengeség, levertség, lelassult gondolkodás, koncentrációs zavarok, illetve a nem pihentető alvás a főbb tünetek. Diagnózis azonban csak az összes hasonló tüneteket produkáló kórkép kizárását követően állítható fel. Akár hónapokig tartó légzőszervi szövődmények észlelhetőek, mint csökkent terhelhetőség, légszomj, mellkasi fájdalom. Allergiás vagy krónikus légzőszervi betegeknél pedig erősödhetnek az asztmaszerű tünetek. A Covid–19 közvetlenül a szívizomsejteket is meg tudja fertőzni, vírusos szívizomgyulladást idézve elő. Kardiológiai szövődményre utalhat a csökkent terhelhetőség, mellkasi fájdalom, légszomj, nyugalomban is szapora pulzusszám. A koronavírusos betegek mintegy 30 százalékánál – kínai adat – lép fel veseérintettség a betegség során. Egyrészt a veseszövet sejtjeit közvetlenül megfertőzi a vírus, és pusztítja a túlzott immunválasz. Másfelől a veseerek károsodása figyelhető meg, mely a veseszövet oxigénhiányát idézi elő.

Képalkotó diagnosztikával

A mellkas CT-vizsgálatok fontos szerepet töltenek be a betegség gyógyításában, hiszen megerősíthetik a koronavírus-fertőzés gyanúját, és információkat adnak a betegség lefolyásáról, támogatva ezzel a gyógyítás folyamatát. Ezzel kapcsolatban dr. Papp Éva, az Affidea Budapest Péterfy utcai baleseti kórház képalkotó központjának orvosigazgatója elmondta: a friss, akár tünetmentes fertőzöttek esetében is megjelenhetnek olyan jelek a CT-felvételeken, amelyek koronavírus-fertőzésre utalhatnak. Ha a tüdőt ábrázoló CT-szeleteken úgynevezett tejüveghomály látható a Covid–19-re jellemző elhelyezkedéssel, akkor mindenképpen fel kell vetni a fertőzés gyanúját. A körülírt homályos részek térbeli elhelyezkedése, kiterjedése megmutatja azt is, hogy mennyire súlyos a páciens állapota, illetve a következő napok klinikai prognózisára is következtetni lehet. A foltok általában először a tüdő jobb oldalán jelennek meg, a betegség súlyosbodásával pedig a tüdő mindkét oldalán megfigyelhetők lesznek, más gyulladásos elváltozások kíséretében.

Az első koronavírus-hullámban a középsúlyosan, súlyosan megfertőződött pácienseknél még hat hónap múltán is láthatóak az elváltozások maradványai, melyek heges jelekké alakulhatnak át – hívta fel a figyelmet az orvos.