Akinek nem inge...

Az érettségin S-es méretű matrózblúzt viselt. A diplomát M-es kiskosztümben vette át.

Az első gyermeke megszülését követően L-esre cserélte a ruhatárát. A változókorba lépve XL mérettartományra váltott. Aztán megbetegedett, rákos lett, a műtét után elővette a régi L-es ruháit, a kemoterápia közben ismét elég lett az M.

Az évek előrehaladtával egyre monotonabbá vált az élete. Gyerekei felnőttek, a férjével a mindennapok szervezésére korlátozódtak a beszélgetései. Sokáig emberek között sürgött-forgott, úgy döntött, kiszáll a mókuskerékből, feladja addigi életét, a munkahelyén leszámolt. Elkényelmesedett, lelassult, alig mozgott, boldogtalanságát evéssel kompenzálta. Aztán megüzente mindenkinek: Ő már nem akar megfelelni senkinek!

Amikor beteg lett a kisfia, a kedvenc ételei elkészítésével próbálta jobb étvágyra bírni, nem másért, hogy erősödjön, legyen ereje leküzdeni a betegséget. Amikor ő is megbetegedett, megijedt, orvosai meggyógyították a testét, de a lelke továbbra is beteg maradt. Úgy gondolta, ha eleget eszik, megerősödik, a teste könnyebben megbirkózik a legkisebb betegséggel is.

A beteg lelke azonban kikezdte az immunrendszerét, így valójában soha nem gyógyult meg.

A tengerparti üdülőhelyen jól meg lehetett különböztetni, ki honnan érkezett. A németek, amerikaiak voltak a legkövérebbek, a kanadaiak között akadt ilyen is, olyan is. A franciák, olaszok tartották a súlyukat, vigyáztak az étkezéssel, a svédasztalos kínálatból mértékkel fogyasztottak. Többen úgy gondolták, úgy is ki van fizetve, miért ne egyék le annak sokszorosát, mint amire a szervezetnek szüksége van.

A férfinak rosszak lettek a leletei, a szíve körül jeleztek az orvosok problémát. Életmódot váltott. Kevesebbet hajtott, alacsonyabb fordulatszámra váltott, a korábbinál jóval többet mozgott. Fut, kerékpározik, síel, hagy időt a szabadságolásra, többet van a szerettei és barátai körében. Jókedvű, jut néhány kedves szó az embertársainak, rendben van magával és az őt körülvevőkkel. Figyel a táplálkozására, néha azért belefér a választékba a pacalpörkölt, a csülkös babgulyás és a palacsinta.

A nő elmesélte, hogy szülés után 100 kilogramm fölé ment a súlya. Éheztette magát, hogy lefogyjon. Különböző csodaszerekhez, csodadiétákhoz folyamodott. Fogyott, hízott. Még inkább hízott. Elhatározta, ennek véget vet. Több mindenen változtatott. Átállította a gondolkodását, önmagához és társaihoz viszonyát. Új célokat fogalmazott meg. Élete része lett a sport, a mozgás, az aktivitás. Változtatott a rossz táplálkozási szokásain. Sugárzó mosolyú, boldog ember lett belőle. Már ő segít másokon. Megszívelte Jane Fonda tanácsát is: „Mozogjatok minden nap, sétáljatok a friss levegőn, élvezzétek a nap sugarait, olyan ételeket fogyasszatok, amelyek vitaminokat tartalmaznak, és minden esélyetek meglesz arra, hogy tovább éljetek egészségben, jókedvűen!”

Vezető képünk illusztráció.