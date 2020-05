Ahol vírus idején is remek közösségek működnek

Foci helyett társadalmi munka a focipályán. A tavaszi nagytakarításra, festésre, tereprendezésre és karbantartásra közel ötvenen jelentkeztek. Hasznos és reménykeltő összefogással gondozták, szépítették a focipályát a baracsi önkéntesek. Lehet, nem véletlenül, mindenkinek volt valamilyen köze a futballhoz. A május 23-ai, szombat délelőtti önkéntes munkáról Fehérvári József, a Baracs Sport Egyesület elnöke adott tájékoztatást.

Baracs

– Akik itt vannak, azok vagy focisták, vagy családtagok, illetve valamilyen módon kapcsolódnak a sport­egyesülethez – mutatott körbe a társaságon Fehérvári József. – Százhetven igazolt játékossal rendelkezik társaságunk, amelyből azért nem annyian jöttek el, amennyire számítottunk.

A megjelent mintegy harmincöt-negyven fő viszont örömmel és önként csatlakozott a felhíváshoz. Célunk, hogy a kényszerszünet és a futballélet leállása miatt kissé háttérbe szorult karbantartásnak új lendületet adjunk. Volt időnk gondolkodni, miként tehetnénk szebbé, használhatóbbá, komfortosabbá a pályát és a környezetet.

Kitaláltunk egy cipőmosót a bejárathoz, az önkormányzati támogatásnak köszönhetően megkaptuk egy régi buszmegálló épületét, amelyet a kerti gépek és szerszámok tárolására teszünk majd alkalmassá. A szertárba főzősarkot alakítunk ki, ahol nemcsak a mérkőzés utáni vendéglátást, de más, például karitatív tevékenységekhez is elkészíthetjük az ételadagokat. A pálya környékét is megújítjuk.

Levágjuk a bokrok, fák elhalt, megnyúlt ágait, lefestjük a korlátot és a játékosbejáró is biztonságosan járható kövezetet kap. A felnőttek mellett az önkéntes csapatban megtalálhatóak az utánpótlás tagjai és az őket kísérő szülők is. Ők a műfüves edzőpálya kerületét teszik rendbe. Az otthoni karbantartási munkákhoz hasonlóan tavaszi nagytakarításnak is nevezhetjük a mostani akciónkat. A nap végén pedig remek bográcsos vegyes pörkölt és némi itóka lesz a szorgos kezek jutalma – tájékoztatta lapunkat Fehérvári József egyesületi elnök.

Nem először tudósítunk a baracsi emberek összefogásáról, támogató programjaikról, amelyeket különböző közösségi célokért hoznak létre. A sok közül ezúttal is egy remek példát láthattunk, amiből akár ötletet is meríthetünk.