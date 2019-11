Adja le, hogy ne termeljen hulladékot!

Tucatszámra érkeznek a farmerek a József Attila Könyvtár gyermekkönyvtára számára. A megunt vagy kinőtt, esetlegesen hibás ruhadarabokra így nem a hulladék­égető, hanem az újjászületés vár.

A József Attila Könyvtár is csatlakozott az európai hulladékcsökkentési héthez. A kampány november 16. és 24. között tart, ennek során különböző intézmények, szervezetek igyekeznek felhívni akcióikkal a lakosság figyelmét arra, hogy a környezetszennyezés egy valós, iszonyatos mértékben elharapód­zott probléma, és amely visszaszorításáért csak összefogással tehetünk.

Az idei mottó: „Nyisd ki a szemedet és csökkentsd a szemetet!” Tehát legyünk éberek és keressük azokat a pontokat, amiken változtatni tudunk a környezetünk védelme érdekében. Ilyen például a túlfogyasztás is. Főleg a fast fashion hódításának köszönhetően a ruháink nagy része egy szezon után a szemétben végzi, majd ismét újat vásárolunk. Igaz, reneszánszukat élik a használtruhaüzletek, de a – relatív olcsón – megvásárolható, a nagy divatházak nyomában kullogó cégek folyton cserélődő kollekciói még mindig nagy hatással vannak a vásárlókra.

A könyvtár akciója az újrahasznosításon alapul. Pokornyi Orsolya és Törökné Antal Mária gyermekkönyvtárosoktól megtudtuk, a farmergyűjtés ötlete az intézményükben már több alkalommal megfordult, és mind a gyerekek, mind a felnőttek körében osztatlan sikert arató Ökologistic Alapítványtól származik. A környezettudatosságra nevelő szervezet tagjai elképesztő kreativitással készítenek új használati tárgyakat a régi ruhadarabokból. Is. Meg autógumiból, alumíniumdobozból, műanyag flakonokból és egyáltalán bármiből, amire első blikkre azt gondolnánk: mehet a szemétbe.

December 13-án, a karácsonyi kavalkádban az összegyűlt farmerekből készített termékekből vásárt is tartanak a könyvtárban, sőt, bevonva a gyerekeket, ők maguk is készíthetnek kreatív farmer-apróságokat a kézműves foglalkozás során.