Abigél a személyes kisugárzást tartja a legfőbb szempontnak

Mint azt már korábban megírtuk, lezárult a Tündérszépek 2021-es versenyének megyei fordulója. Orbán Abigéllel beszélgettünk, aki a Fejér megyei válogató közönségdíjasa lett.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsányék az államcsőd ellenére adtak milliárdokat Bige Lászlónak

– Kedves Abigél, gratulálok, hogy bejutott a területi versenybe! Mit gondol, hogy sikerült ezt elérnie?

– Először is, szeretném megköszönni mindenkinek, aki szavazott rám. Szüleimnek, rokonaimnak, barátaimnak és azoknak az ismeretleneknek, akiknek szimpatikus voltam.

Úgy gondolom, azért sikerült nyernem, mert sok ismerősöm volt, aki rám szavazott. Persze biztosan tetszettem is sokaknak.

Nagyszüleim is osztották a szívecskéket, olyan aranyosak voltak, ahogy a közösségi médiában is buzdították az ismerőseiket a szavazásra.

Bár a szakmai zsűri nem juttatott tovább, a szavazók segítségével sikerül részt vennem a következő fordulóban. Ez izgalmas lesz.

Itt szavazhat Abigélre: https://www.duol.hu/tunderszepek/orban-abigel-2/

A szavazók segítségével sikerül részt vennie a következő fordulóban

– Hogyan élte meg a versenyt?

– Nagyon izgultam, többször figyeltem a szívecskéket. Két lánnyal nagyon szoros versenyben voltunk. Még az utolsó pillanatban is kérdéses volt, hogy melyikünk nyeri meg a fordulót.

Másnap, mikor kihirdették a végeredményt, akkor könnyebbültem meg. Nagyon örültem a győzelemnek, de itt van már a területi forduló, ahol három megye legszebb lányai mérettetik meg magukat.

Megnéztem a Veszprém és Zala megyei továbbjutókat is. Őszintén szólva, nem lesz könnyű dolgom, nagyon szép lányok vannak versenyben.

– Mit jelent a szépség?

– Természetesen sokat számít az ember arca, haja, sminkje, alakja és a ruhája is, de nekem elsősorban a személy kisugárzása tetszik. A mosoly, a cserfesség, az élet­öröm, a vagányság tesz valakit vonzóvá, de azért az sem baj, ha a külső jegyek is rendben vannak. Főleg egy szépségversenynél. Persze az sem baj, ha értelmesebb valaki. A megjelenésnél előnyben részesítem a természetes megjelenést. Kevés smink és egyszerű frizura.

– Több ismerősöm is mondta, hogy hasonlít Palvin Barbira.

– Nekem is mondták már többen, de ez nem igaz. Hogy lehetnék én olyan? Ő egy igazi szépség, egy modell. Nem is találok szavakat. Nem lehet vele összehasonlítani.

– Belegondolt már abba, hogy mások számára példakép lehet?

– Ebbe még nem gondoltam bele, de igen, ha esetleg megnyerném a versenyt, akkor biztosan sokan követnének. Ez óriási felelősség. Most nem vagyok példakép, csak egy szerencsés lány, aki bejutott a területi szépségversenyre. Bár elég szokatlan ez az érdeklődés, ez már a második interjúm, sokan gratulálnak és örülnek a sikeremnek. Ez nagyon jólesik.

– Péntektől 12 napon át fut a területi forduló. Hogyan készül rá?

– Úgy gondolom, főleg újabb követőket kell találni, mindenképpen szélesíteni kell a szavazók körét. A közösségi média nagyon jó felület erre, de sem a Facebookot, sem pedig az Instagramot nem használom aktívan. Most ez a verseny meghozta a kedvem hozzá, mert látom, hogy milyen sok múlik ezen.

– Tekintsünk kicsit előbbre. Mi lesz, ha megnyeri a versenyt?

– Nem szeretnék megváltozni. Most első az érettségi, azután az, hogy meglegyen a szállodai recepciós vizsgám is. Szeretnék továbbtanulni, az idegenforgalmat vagy a testnevelést választom. Ha esetleg sikerül megnyernem a versenyt, akkor ilyen irány felé is nyitottan állok, hiszen érdekel a modellek élete.