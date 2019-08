A zene összehoz

Dugóban ülni kifejezetten unalmas.

Ilyenkor a legtöbben bosszankodnak, számolják, hogy mennyit fognak késni egy találkozóról, munkahelyről, vagy hogyan fognak odaérni a gyerekekért az iskolába? Idegölő momentumok ezek, bár a telefonáláson és magyarázkodáson kívül sokat nem tehetünk. Úton hazafelé mi is belekerültünk a „körforgásba”, és mivel jobb ötletünk nem volt, így rádiót hallgattunk. A Hungária jól ismert slágere, a Casino Twist szólt éppen, amikor arra lettünk figyelmesek, hogy az előttünk álló autó anyósülésén ülő hölgy ülve táncol, széles karmozdulataira az egész autó ütemesen rázkódik. Gyorsan rájöttünk, hogy ugyanazt a rádióállomást hallgatjuk, ritmusos zenék váltották egymást, következett a Baccarától a Yes Sir, I can boogie a rögtönzött „koreográfia” némileg változott, a lelkesedése azonban egy cseppet sem hagyott alább.

Bennünket is magával ragadott a ritmus, és felhangosítottuk a rádiót. Rövid idő elteltével észrevette a bulizó nő, hogy közönsége van, hátranézett és hüvelykujja felfelé mutatására szintén ezzel a jellel és egy széles mosollyal válaszoltunk. Azt mondják, hogy minden csupán nézőpont kérdése, ez egy remek példa erre. Csak rajtunk múlik, hogy mérgelődve számoljuk a perceket, és felidegesítjük magunkat egy olyan helyzetben, amelyben nincs ráhatásunk a dolgokra, vagy átnézünk az előttünk sorakozó kocsisoron, és meglátjuk a pozitívumot. Jelen esetben buliztunk egy jót az autóban, mit sem törődve azzal, hogy mekkora közönség figyeli a diszkókorszakból ismert mozdulatainkat.