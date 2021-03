A zágrábi fakereskedő, Schwarz ötletét vásárolta meg Zeppelin

1917. március 8-án hunyt el a híres feltaláló, akinek a nevéhez kötik világszerte az első léghajó megépítését, ezért ezt a léghajótípust róla nevezték el. A Zeppelin léghajó egy világhírű találmány lett, a Zeppelin név maradt meg a köztudatban, ezért az összes merev szerkezetű léghajót ma is sokan így hívják.

A múltkor írtam, hogy szinte semmi sincs a világon magyar kötődés nélkül, így van ez az említett léghajó esetében is, ugyanis az első hasonló konstrukció szerint épült repülő járművet nem Zeppelin építette, hanem a Keszthelyen született és Zágrábban fakereskedéssel foglalkozó Schwarz Dávid.

Schwarznál már korábban is megmutatkozott a műszaki találmányok iránti érdeklődés, ugyanis a különböző fakitermelésekhez már több használható gépet is szerkesztett, a repülés iránti vonzalma csak később kezdődött, egy saját fejlesztésű impregnált ballonszövetet, valamint alumíniumszerkezetet próbált alkalmazni léghajója megalkotásánál. 1896-ban Schwarz léghajója végrehajtotta az első próbarepülést, ami kudarccal végződött, mert a hidrogént szállító cég csak gyenge minőségű gázt szerzett be, ezért a szerkezet nem tudott a levegőbe emelkedni. A második próbarepülést a következő évre tervezték, de Schwarz hirtelen halála megváltoztatta az eseményeket. Felesége, Melánia folytatta férje elkezdett munkáját, a következő próbarepülést már az ő koordinálásával végezték el, s a léghajónak sikerült 460 méter magasságba emelkednie, de a leszállásnál komolyan megsérült az egyik légcsavar, ennek ellenére a német hadsereg felfigyelt a találmányra, ezért rövidesen Zeppelin 15 ezer német márkáért megvásárolta az özvegytől a találmány jogát, majd több finomítás után hozzáfogott a már saját neve alatt futó léghajó megépítéséhez.

Az első és sikeres repülés 18 percig tartott

Zeppelin Konstanzban született 1838. július 8-án. Konstanz Németország délnyugati, Svájccal határos csücskében, Baden-Württemberg tartományban fekvő egyetemi város a Boden-tó (vagy Konstanzi-tó) partján.

Apja a württembergi tartomány minisztere volt, ezért már korán elkezdte fia iskoláztatását, aki először a stuttgarti műszaki középiskolába járt, majd később katonai pályára ment, és fiatal hadnagyként különböző feladatokat látott el. 1863-ban megfigyelőként részt vett az amerikai polgárháborúban, majd a három év múlva kirobbant osztrák–porosz háborúban törzskari tisztként szolgált. 1869-ben megnősült, de egy év múlva már részt vett a francia–porosz háborúban, ahol megfigyelte azt, hogy a franciák postai küldeményeik szállítását léggömbökkel végzik, ez adta az ötletet, hogy bizonyos repülő tárgyakat készítsen. Később az ulmi lovasság tisztjeként tevékenykedett, 1891-ben viszont számos kritikával illette a német császárt, ezért eltávolították a hadseregből.

Élénken foglalkoztatta a léghajók működése, így miután leszerelt és kapcsolatba került Schwarz Dávid özvegyével, 1898-ban levédette a fémszerkezetű léghajó tervét, majd elkezdte az első saját léghajójának a megépítését, és egy évvel később már három repülést hajtott vele végre a Boden-tó fölött. Az első repülés mindössze 18 percig tartott.

Az eredmények biztatók voltak

Az első eredmények reményre adtak okot, így a találmány egyre nagyobb érdeklődést váltott ki a német társadalom tagjaiból, és hamar nagy népszerűséget hozott Zeppelin számára. 1908-ban viszont a léghajó a földbe csapódott, így a második szerkezetet csak adományokból tudta megvalósítani, de a baleset elindított egy hatalmas adakozási kedvet, a német lakosság több mint 6 millió márkát adományozott a kísérletek további folytatásához, így létrejött a Zeppelin Léghajógyár és a Zeppelin Alapítvány.

A léghajók népszerűek voltak, ám a technikai fejlődés túlhaladta azokat

Ezután elkészült egy biztonságosnak tűnő léghajó, amit a német hadsereg azonnal megvásárolt és hadrendbe is állított, de a léghajót polgári használatra is engedélyezték, így a következő öt évben egészen az első világháború kitöréséig a Zeppelin léghajónak több mint 1500 felszállása volt, fedélzetén 35 ezer utassal. Zeppelin konstrukciójának legfontosabb jellemzője a hosszanti tartókból és gyűrűkből kialakított merev fémváz volt. Ennek a felépítésnek az az előnye, hogy sokkal nagyobb teher felemelésére és sokkal több és erősebb motor beépítésére is alkalmas, mint a nem merev építésű léghajók, amelyeket az egyetlen ballonban uralkodó kismértékű belső túlnyomás feszít ki a kívánt alakra. Az első világháborúban a német hadsereg széles körűen használta a Zeppelineket bombázóként és felderítőként, ám ezeket a technikai fejlődés gyorsan túlhaladta.

Az első háború alatt összesen nyolcvannyolc Zeppelin épült. Több mint hatvan megsemmisült, majdnem annyi veszteségük származott a különböző balesetekből, mint az ellenség tevékenységéből. Ötvenegy támadást hajtottak végre, melynek során 5806 bombát dobtak le, megölve 557 embert és megsebesítve 1358-at. A német katonai vezetés azonban sikeresnek ítélte meg a léghajók tevékenységét.

Ferdinand von Zeppelin nem érhette meg a világháború végét, 1917. március 8-án Berlinben 79 éves korában elhunyt.

A Zeppelin-léghajók felépítése

A léghajó olyan légi jármű, amelynek sűrűsége kisebb vagy egyenlő, mint a környező levegőé, ezért energiafelhasználás nélkül képes lebegni. A kis sűrűséget valamilyen töltőgáz biztosítja, ami kezdetben hidrogén volt, de mivel nagyon robbanásveszélyes, áttértek az annál kétszer nagyobb sűrűségű hélium töltőgázra. A hélium kémiai semlegessége és kis sűrűsége miatt jobban megfelel a léghajók számára.

Az első Zeppelinek hosszú henger alakúak voltak kúpos végződéssel és vezérsíkokkal, később a Zeppelinek alakja a jól ismert cseppformát vette fel és kereszt alakú vezérsíkot alkalmaztak szinte minden léghajón. A külső héjon belül több elkülönített, a levegőnél könnyebb gázzal (hidrogénnel, ­héliummal) töltött ballon helyezkedett el. A hajtást több, a vázhoz kívülről mereven hozzáerősített belsőégésű motor látta el. A vezérsík a repülőgép vízszintes és függőleges irányú stabilitását biztosító aerodinamikai felület. A ballonhoz viszonyítva kis méretű fülkéket építettek az utasok és a személyzet részére a váz hátsó részében, de a nagy Zeppelinekben gyakran szállítottak embereket, a légellenállás csökkentése céljából vázon belül.

A Zeppelinek aranykora

Az első világháborút lezáró versailles-i békeszerződés értelmében Németország vereséget szenvedett, ami egyúttal a német katonai kormányozható léghajók végét is jelentette, mivel a szövetségesek a német légierő teljes leszerelését követelték, így a megmaradt léghajókat hadi jóvátételként a győztes hatalmak egyszerűen elvették.

Zeppelin gróf halála után, az 1920-as években utódja, dr. Hugo Eckener vezetésével a polgári célokra épült Zeppelinek gyártása felé fordultak. Közvetlenül a háború után ugyan már megépítettek két kis Zeppelint, amellyel már több mint 4000 utast tudtak szállítani, sőt beindítottak egy stockholmi rendszeres járatot is, de az antant hatalmak ezeket is elkobozták kompenzáció fejében, így egy ideig leállt a Zeppelin-léghajózás.

Eckener és munkatársai azonban nem adták fel, vártak a kínálkozó lehetőségre, ami el is jött, az USA-ban ugyanis kísérleteztek egy merev léghajóval, sőt egy másikat Nagy-Britanniától rendeltek, de az első próbarepülés tragédiába torkollt, 44 ember­életet követelve. Ezután Ecke­ner igyekezett rendelést szerezni a következő kormányozható amerikai léghajóra. Megszerezte a szükséges engedélyeket és megalkotta az addig legtökéletesebb Zeppelint. Érdekes, hogy egyetlen biztosítótársaság sem volt hajlandó biztosítást kötni a szállításra, ugyanis az elkészült léghajónak Amerikába kellett érkeznie az Atlanti-óceánon át, de 1924. augusztus 27-én 81 órás út után a Zeppelin sikeresen megtette a 8050 kilométeres utat. Eckenert és társait hatalmas tömeg ünnepelte, Calvin Coolidge akkori amerikai elnök a német csapatot meghívta a Fehér Házba, a Zeppelint pedig a „béke angyalának” nevezte. Ez a léghajótípus ­(ZR-3USS) lett az Egyesült Államok legsikeresebb léghajója, biztonságosan üzemelt nyolc éven át, 1932-ben gazdasági okokból kivonták a forgalomból, majd 1940 augusztusában szétszerelték.

A tragédia

Ezután a Zeppelin társaság visszaszerezte vezetését a merev léghajók építésében. A csúcspont az 1930-as években volt, amikor a Graf Zeppelin és a Hindenburg léghajók rendszeresen repültek Németország és Észak-Amerika, valamint Dél-Amerika között.

Hitler hatalomra kerülése után a nácikat nem érdekelte Eckenert tevékenysége, tudták róla, hogy nem szimpatizál a nemzetiszocialista eszmékkel, továbbá tisztában voltak azzal is, hogy a léghajókat nem lehet kellőképpen hadászati célokra felhasználni, így figyelmüket a repülőgépek felé fordították.

Az új politikai helyzetben azonban Eckener nem kapta meg a szükséges héliumot, ezzel a ritka semleges gázzal csak az USA rendelkezett, ezért a német léghajókat a gyúlékony hidrogénnel töltötték fel, ami tragédiához vezetett

1937. május 6-án a Hindenburg (LZ 129) típusú léghajó 97 utassal és 35 fős személyzettel a fedélzetén New Jersey felett kigyulladt, és elégett, ezután a Zeppelinek használata hosszú időre megszűnt.

