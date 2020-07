A XX. század egyik leghosszabb ideig tartó háborúja lett belőle

Irán 1982. július 13-án támadást indított Irak ellen, és ezzel megfordította az Irak–iráni háború menetét. Ez azért is érdekes, mert az amerikai és nyugati szövetségesek által támogatott Szaddam Huszein iraki diktátor győzelmét várta mindenki a kiélezett közel-keleti küzdelemben.

Amikor 1980. szeptember 22-én az iraki fegyveres erők hat hadosztálya átlépte az iraki–iráni határt azzal a szándékkal, hogy elfoglalja délnyugat-Irán teljes területét, a bagdadi vezetés úgy számolt, hogy az iszlám forradalom miatt legyengült perzsa államot néhány hét alatt térdre kényszeríti. Ezt a nézetet a nemzetközi közvélemény nagy része is osztotta. Azt azonban akkor még senki sem gondolta, hogy a néhány hétre tervezett offenzívából végül a XX. század egyik leghosszabb ideig tartó háborúja lesz.

A két ország között a múltban is voltak határviták

A határvidékeken kialakult nézeteltérések már a hetvenes években is fegyveres összecsapásokhoz vezettek, a helyzet a szunnita vallású Szaddam Huszein hatalomra jutását követően csak rosszabbodott. A két ország között vallási és etnikai ellentétek is fennálltak. Az iszlám forradalom Iránban az iszlám síita ágát juttatta hatalomra, és fennállt annak a veszélye, hogy a szunnita vezetésű Irakban az elnyomott síita többség felkelést fog indítani a bagdadi rezsim ellen. Szaddam Huszein félelme nem volt alaptalan, Teherán valóban játszott azzal a gondolattal, hogy a térségben egy komoly iszlám államot hozzon létre, természetesen iráni dominanciával és síita uralommal.

Az irániak a perzsák leszármazottai és az indoeurópai népek sorába tartoznak. Nyelvi téren rokonságban állnak az európai germán, szláv és latin népekkel, még az irakiak, arabok és a sémi-hámi népekhez tartoznak. Az irániak többsége a síita, amíg az irakiak a szunnita vallási irányzathoz tartoznak, ami szintén nagyon komoly ellentétet jelent a térségben. Irán, a korábbi Perzsia több évezredes múltra tekint vissza, addig Irak létezése az első világháború utáni közel-keleti brit politikának köszönhető, London ugyanis több, hozzá hű monarchiát hozott létre a térségben. Az európai gyarmatosítók által önkényesen meghúzott határok a következő időkben számos konfliktus okoztak. Ilyen feszültségforrás volt az Irak és Irán tengerpart menti határvidékén húzódó kőolajmező hovatartozása is.

A hetvenes évek elején a Reza Pahlavi sah által irányított Irán az Egyesült Államokkal szoros katonai szövetséget alakított ki, még Irak a Szovjetunióval épített ki jó kapcsolatot, így a nagyhatalmak élénken figyelték a térségben végbemenő történéseket. Az iráni haderő az 1970-es években nagyszabású fejlesztésen ment keresztül, a perzsa állam fontos szereplője lett volna egy esetleges Szovjetunió elleni háborúnak, éppen ezért a korszak csúcstechnológiáját képviselő fegyvereket rendszeresítettek az iráni haderőben, mint például az F-14-es vadászrepülőket.

Az iráni forradalom új helyzetet teremtett a térségben

Ruholláh Homeini vallási vezető, aki tizenöt éves párizsi száműzetés után 1979-ben visszatért Iránba, azonnal átvette az ország irányítását. Vezetése alatt épült ki a ma is létező teokratikus (olyan politikai rendszer, amelyben a világi hatalom a papság kezében van) köztársaság a perzsa államban. Így jött létre az Iráni Iszlám Köztársaság, Homeini ajatollah vezetése alatt. Az 1979-es forradalom azonban nemcsak a sahot söpörte el, hanem a jól képzett iráni katonai tisztikart is. Sok katonatisztet az új hatalom kivégzett vagy bebörtönzött, mint megbízhatatlan elemeket, hasonló sorsra jutottak a pilóták is, akiket aztán a háború első heteiben szabadon bocsátottak, hogy a fronton bizonyítsák hazájuk iránti hűségüket.

Irakban ugyanabban az évben, egy addig a háttérben meghúzódó, korábbi titkos­szolgálati vezető, az alelnöki székben ülő Szaddam Huszein ragadta magához a hatalmat, miután politikai ellenfeleit sikeresen eltette az útból.

Irak hadüzenet nélkül megtámadta Iránt

1980. szeptember 22-én Irak had­üzenet nélkül, megelőző légicsapásokkal megtámadta Iránt, majd az iraki szárazföldi erői átkeltek a Satt el-Arab–Arvand-Rud határfolyón.

A bagdadi csapatok azt követően benyomultak a forradalomtól meggyengített ország területére, majd rövidesen elfoglalták Horramsahr határvárost és Huzesztán tartomány délnyugati részét. Irán e része ugyanis nagyon gazdag kőolajban, ezért is volt fontos az iraki vezetésnek, hogy elfoglalja ezeket a területeket, így ezzel jelentősen meggyengítsék Iránt. Az irakiak már a támadás első napjaiban teljesen meg akarták semmisíteni az iráni légierőt, de számításuk nem jött be. A jól képzett, felszerelt és kellően motivált iraki haderő előnyének még az is számított, hogy vegyesen tudta alkalmazni a korszerű nyugati és a szovjet haditechnikát is. Bagdad győzelmében nem sokan kételkedtek, de Teherán gyorsan alkalmazkodott az előállt helyzethez, több százezer önkéntes iszlám harcost állított ki, és az ő önfeláldozásuknak köszönhetően megállították Szaddam Huszein csapatait. Az iráni ellenállás gerincét az egész háború alatt, a ma terrorszervezetként is nyilvántartott Forradalmi Gárda alkotta.

A háború elhúzódik több éven keresztül

A bagdadi vezetés egy villámháborús győzelemmel számolt, de az idő múlásával rá kellett döbbenniük, hogy ez a háború még hosszú ideig is eltarthat. A háború következő hat éve lényegében állóháború volt, amely módszereit tekintve az első világháborúra hasonlított. Ennek oka, hogy mind Irán, mind pedig Irak hadserege korszerűtlen volt mind fegyverzet, mind képesítés tekintetében is. A megmerevedett frontokon a katonák lövészárkokat ástak, szögesdrót akadályokat és géppuskafészkeket telepítettek, majd onnan rohamokat intéztek az ellenfél egységei ellen. A háború kezdeti szakaszában az irakiak, Irán határ menti sávjának nagyobb részét megszállás alatt tartották, azonban a konfliktus későbbi részében az irániak már iraki területeket is támadtak. Teherán nagyszabású szárazföldi offenzívát indított a legnagyobb dél-iraki város, Bászra elfoglalására, de az akció, amely nem volt kellőképpen előkészítve, egyszerűen kifulladt.

Az egyik oldal gyerekeket küldött a frontra, a másik vegyi fegyvert vetett be

A háború nyolc éve alatt Irak és Irán is több légitámadást hajtott végre a másik fél ellen, vadászbombázó repülőgépekkel, vagy pedig ballisztikus rakétákkal. A háború későbbi szakaszában az irakiak vegyi fegyvereket is bevetettek az iráni csapatok elpusztítása érdekében, annak ellenére, hogy ez ütközik a nemzetközi szabályokkal. Az Irakban élő kurdok az önállóság reményében az irániak mellé álltak, ez adott ürügyet Szaddam Huszeinnek az ellenük indított népirtásra, amely hatalmas nemzetközi felháborodást váltott ki. A kurdok jelenléte miatt félő volt, hogy a háború átterjedhet más országokra is, ahol nagyszámú kurd kisebbség van jelen. Ilyen veszélynek különösen Törökország volt kitéve, ahol ma is jelentős kurd népesség él.

Az iraki hadseregben közel 20 ezer arab önkéntes is harcolt, akik Jordániából, Egyiptomból, Tunéziából és Marokkóból érkeztek, de arab önkéntesek főleg síiták, harcoltak iráni oldalon is, sőt mindkét oldalon küzdöttek fekete afrikai muzulmánok is. Jellemző volt még az iraki–iráni háborúra, hogy a szemben álló felek szinte semmilyen szabályt nem tartottak be. Irán az egyre növekvő veszteségek pótlására gyerekkorú katonákat küldött a frontra, amíg Irak az iráni ellenállás megtörése érdekében több alkalommal is vegyi fegyvereket vetett be.

Mindkét ország teljesen kimerült

A közel nyolc évig tartó háború teljesen kimerítette mind a két országot. Irak teljesen eladósodott a Bagdadot dollármilliárdokkal támogató öböl menti olajmonarchiák felé, a későbbi Kuvait elleni akció is ennek tulajdonítható. Ami Iránt illeti, a gazdasági bevételeinek döntő többségét biztosító olaj­ipari létesítmények nagy része megsemmisült, miközben a teheráni rezsim egyre inkább elszigetelődött a világban. Éppen ezért 1988. augusztus 20-án az ENSZ közvetítésével tűzszünetet kötöttek a harcoló felek, és visszavonultak az 1980-as határok mögé.

Az emberveszteségek is nagyok voltak mindkét oldalon. Az iráni polgári és katonai veszteségeket 500 ezer és egymillió fő közé becsülik, Irak vesztesége pedig elérte a 300 ezer főt.

A hatalmas emberveszteség mellett a két ország gazdasága együttesen több mint ezermilliárd USA-dollárnyi kárt szenvedett a háborúban. Az utolsó hadifoglyokat pedig csak 2003-ban cserélték ki.

