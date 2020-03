A virágok tudnak valamit

Itt a jó idő, egyre többen tesznek nagyobb sétát a piac felé, ha másért nem, hogy gyönyörködjenek az árvácskák, jácintok kínálatában, s kifürkésszék, mikorra várható a primőr retek, újhagyma megjelenése, amit már, valljuk be, nagyon várunk… Az enyhe idő amúgy is csábító a komor téli hetek után, mindenki vágyik a zöldségekre, a frissre, a zöldre, a vitaminra. Hét végén is napsütéses időt ígérnek a meteorológusok, s ez valószínűleg sokunkat kicsábít majd a piacra vagy akár a vásártérre, nézelődni, vásárolni vagy legalább enni egy jó lángost.