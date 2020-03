A világbajnokságra készülnek a lovasok Kunszentmiklóson

Magyarországon is egyre nagyobb népszerűségnek örvend az ősi nomád lovas játék, a kökpár, más néven a buszkasi felelevenítése.

A kunszentmiklósi Iloncsuk Szabadcsapat Egyesület két éve alakította meg négytagú csapatát. A perzsa eredetű kirgiz játékot, a kökpárt a kunok honosították meg országunkban, ami több évszázadon keresztül a lovasok értékmérőjének számított. Harcos eleink a közép-ázsiai sztyeppéken játszották, de a játék egészen az 1920-as évekig jelen volt a magyar pusztán. – Írja a baon.hu.

Az embert próbáló megmérettetés iránti érdeklődés az ázsiai országokban máig nagyobb, mint a foci iránt. A lovasok leglátványosabb sportja a közelmúltban egyre nagyobb népszerűségre tett szert Európában is. Hazánkban húsz éve fedezték fel újra, művelőinek száma pedig egyre gyarapodik.

– Az ősi nomád játékkal az elsők között ismerkedtem meg és tanultam meg a csínját-bínját. Két éve, a magyar csapat tagjaként Kazahsztánban mutattam be tudásom. A sikeren felbuzdulva az egyesület több tagja is jelezte, hogy ők is kipróbálnák ezt a férfias sportot – mondta el lapunk érdeklődésére Vass Gergő, az Iloncsuk Szabad­csapat Egyesület veze­tője.

– A játék lényege, hogy a lovasoknak a földre helyezett, a fejétől és lábszáraitól megfosztott kecske tetemét helyettesítő, közel harminc kilogrammos figurát kell a kijelölt helyre juttatniuk. Két csapat játszik egymás ellen, csapatonként öt, de legalább három lovassal. Amelyik csapatnak többször sikerül a bőrzsákot célba vinni, az a győztes. A játékban azok a képességek hangsúlyosak, melyek előnyt jelentenek a közelharc esetén. Ez pedig a fizikai erőnlét, a kitartás, a lóval való tökéletes összhang, a taktikai érzék és a jó csapatszellem – vázolta a kökpár szabályait Vass Gergő.

A kunszentmiklósi lovasok kitartó próbálkozása két év alatt meghozta gyümölcsét. Négytagú csapatuk tavaly szeptemberben Szántódpusztán, az első hazai versenyen bizonyította rátermettségét. Bemutatkozásuk olyan jól sikerült, hogy a két tagjuk, Vass Gergő és Puskás Gyula meghívást kapott a magyar válogatottba. A nemzetközi megmérettetésük márciusban az üzbegisztáni kökpár-világbajnokságon lett volna. A rendezvény azonban sportdiplomáciai okok miatt elmarad. A világjátékokat az év második felében Kazahsztánban tartják meg.

Szeptember végén pedig Szántódpusztán, az Eurázsiai Összefogásért Alapítvány és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat szervezésében megrendezésre kerülő Kökpár Diplomata Kupán csillogtatjuk meg újra a kun virtust. A legnagyobb esemény természetesen a világjátékok lesz, ahol hazánk és a Felső-Kiskunság hírnevét szeretnénk öregbíteni – tette hozzá az Iloncsuk Szabadcsapat Egyesület vezetője.