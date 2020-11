A városi piac továbbra is várja a vásárlókat

A frissen meghozott intézkedések között szerepel, hogy a középiskolák átállnak online oktatásra.

Ezzel kapcsolatban megkérdeztük Kratzmajer Zoltánt, a Széchenyi gimnázium igazgatóját, aki elmondta, hogy a gimiben vegyes oktatás van, vannak kicsik (5–8. évfolyamosok) és vannak a 9–12-esek. Úgy vélte, hogy előbbieknek hagyományos, a többieknek online oktatás lesz. A 14 év felettiek online oktatása biztos. Kitért arra is, hogy különböző versenyek indultak az iskolában, ezek folytatására nagy valószínűséggel online formában kerül sor. Szólt arról is, hogy tart az érettségi vizsga és most jönnek a szóbelik. Kérdés, hogy azok meg lesznek-e tartva a fejlemények tükrében, és hogyan szervezzék ezeket. Kérdéseinket feltettük a városi középiskolákat összefogó Dunaújvárosi Szakképzési Centrumnak is, de lapzártánkig még nem kaptunk választ, ahogy az befut, tájékoztatjuk olvasóinkat.

A Széchenyiben a 9–12. évfolyam online oktatással folytatja a tanévet

További hír, hogy a református egyházközösség az elkövetkezendő időszakban nem tartja meg istentiszteleteit. A katolikus felekezetnél – a jelenleg érvényben lévő szabályok szerint – a miséket egyelőre még megtartják.

Más: lapunkhoz számos kérdés futott be az utóbbi napokban a dunaújvárosi piac nyitvatartását illetően. E kérdéssel megkerestük a helyi önkormányzatot. Medgyesi Miklós önkormányzati sajtószóvivő lapunknak elmondta: – A jelenlegi intézkedéseket tekintve nincs napirenden a dunaújvárosi piac bezárása. Arra már korábban is felhívtuk a figyelmet, hogy a piacon a maszkviselet kötelező, mindez természetesen megmarad a továbbiakban is. A tavaszi karantén­időszakban volt pár hét, amikor szakaszosan, maximum kétszáz főt engedtünk be a piacra. E lépést a járványügyi korlátozásokhoz igazítva mérlegeljük – fogalmazott Medgyesi.

A dunaújvárosi József Attila Könyvtár, a Munkásművelődési Központ, valamint a Kortárs Művészeti Intézet is bezárja kapuit 30 napra.