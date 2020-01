A turizás igazi műfaj lett mára

Elsőre kissé meglepő képpel találtam magam szemben a minap, a turi előtt sorban álltak az emberek, mert „új” áru érkezett.

Ki jár manapság turiba, amikor az aktuális kedvezmények, akciók a kasszánál fizetendőt minimum a felére apasztják majd minden boltban, ahol tényleg újat árulnak. Tévhit, hogy a turkálókban, olyan holmikat árulnak, amik már senkinek sem kellettek, kellenek. Bátran kijelenthetjük, ez nem így van. Manapság a turizás egy igazi műfajjá nőtte ki magát. Rengeteg minőségi, válogatott, tisztított ruhákat forgalmazó second hand kereskedés teszi lehetővé a „műfaj szerelmeseinek”, hogy elmerüljenek a vásárlás ilyen jellegű válfajában.

Egyre több és egyre jobb minőségű használtruha-üzlet nyílik. A turkálókban rengeteg márkát és különböző kategóriájú ruhadarabot találhat, aki időt szán a válogatásra, ráadásul szinte alig van különbség a márkás, felső kategóriás termékek és a névtelen darabok árai között.

Azonban az igazi megszállottak nem csak azért mennek turkálóba, mert lényegesen olcsóbb, mint a pláza. Persze ez is egy fontos szempont. A turizás csak olyanoknak való, akiknek elég idejük és türelmük van, hogy több száz vagy ezer holmit átböngésszenek, mielőtt igazi kincsre lelnének. A turik az egyedi fogás lelőhelyei, nagy valószínűséggel a turis zsákmány nem fog szembejönni az utcán.

Ezekben az üzletekben, a tév­hitekkel ellentétben, nem csak használt ruhákat találunk, hiszen a nagyobb hálózatok gyakran felvásárolják egy-egy külföldi üzlet szezonváltás előtti teljes, megmaradt árukészletét. Ezért nagyon gyakran találhatunk felcímkézett, vadonatúj termékeket is.

A turizásról (is) szinte mindenkinek van véleménye. A „Rend a lelke mindennek” elv megvalósítójának, Marie Kondo rendrakó módszerének is a szelektálás az alapja. A szerkesztőségünk elkötelezett KonMari-hívői egybehangzó véleménye az, hogy a turis cuccokat nem sajnálják a kötelező szelektálásnál feláldozni, ők ezért szeretnek a használt ruhás üzletbe járni.

A turkáló hívők között is vannak kasztok, mert van, aki a darabárus üzleteket, van aki a kilósakat kedveli, hallottam olyan véleményt, hogy fehérneműt, cipőt soha, más kifejezetten örül egy filléres vételnek.

Turkálóba járni ma divat, ezért az online kereskedelem ezen a fronton is jelen van már. Jelentős a gyermekruhákat áruló szektor, de játékokat, háztartási eszközöket is vásárolhatunk már így. Sőt adómentes is létezik: a házi garázsvásár.