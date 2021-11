A tulajdonjog fenntartása

Ezt ne hagyja ki! Karácsony a Kispesten bevált módszerrel siklatná ki a fenyegető vizsgálatot

Ahhoz, hogy valaki egy ingatlan tulajdonjogát szerződéssel átruházza, illetve megszerezze, szükség van az írásba foglalt szerződésre, úgymint például adásvétel, ajándékozás, csere. Ezen kívül a tulajdonjog átruházását az ingatlan-nyilvántartásba is be kell jegyezni.

A tulajdonjog-átruházás ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének több feltétele is van. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy a tulajdonjogot átruházó fél feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja a tulajdonjogot megszerző fél tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez. Ez utóbbi nyilatkozatot nevezik tulajdonjog-bejegyzési engedélynek is.

Ha a vevő a teljes vételárat a szerződéskötéskor nem fizeti meg, akkor szükség van garanciára. Az eladó számára garanciális jelentőségű, hogy a vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez szükséges engedélyt csak a vételár maradéktalan kifizetésekor adja meg. A vevőnek viszont fontos annak biztosítása, hogy a már aláírt szerződésből az eladó ne hátrálhasson ki, az ingatlant másnak ne adhassa el és ne terhelhesse meg.

A tulajdonjog-fenntartással való eladáskor az eladó az adásvételi szerződésben a tulajdonjogát a vételár kiegyenlítéséig fenntartja. Az eladó köteles az ingatlan-nyilvántartásba feljegyeztetni a tulajdonjog fenntartásának tényét. A tulajdonjog-fenntartás ténye a vevő személyének feltüntetésével a tulajdoni lap III. részén kerül feljegyzésre.

A tulajdonjog fenntartásának ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzését követően az eladó az ingatlant harmadik személyre nem ruházhatja át és nem terhelheti meg. Ez garanciát jelent a vevő számára, hogy a teljes vételár kifizetéséig az eladó másnak nem adja el és nem is terheli meg az ingatlant. A tulajdonjog-fenntartás az eladót is védi. A tulajdonjog egészen addig az övé marad, amíg a vevő a teljes vételárat ki nem egyenlíti.