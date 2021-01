A tudatosan tárolt, rendezett cipők hosszabb életűek lehetnek

Sokak közös problémája a cipők átlátható és rendezett tárolása, amire viszont számos lehetőség áll rendelkezésünkre.

Talán nem egy háztartásban jellemezték már a bejárat környékét a csatatér, a káosz vagy a százlábúak otthona kifejezésekkel. A lábbelik praktikus elrendezéséhez azonban számtalan ötlet nyújt segítséget.

Az első és legegyszerűbb lépés lehet, ha évszakok szerint válogatjuk a cipőket. Ebben az esetben azokat, amik éppen használaton kívül vannak, dobozaikban tárolhatjuk, távol tartva az előszobai zűrzavartól. Ezzel a módszerrel viszont nem kerülünk közelebb az ideális cipősszekrény kiválasztásához. A széles piacon nehéz megtalálni az igényeinknek megfelelő darabot. Előfordul, hogy a dönthető ajtók mögé esnek a topánkák, vagy a polcokra halmozva hasonló káoszt alkotnak, mint a földön.

Ha mégis a hagyományos szekrényre esik a választásunk, egyforma átlátszó dobozokba téve a lábbeliket, könnyen átláthatóvá és rendezetté válhatnak a polcok. A tárolók feliratozásával vagy a cipőkről készült képek ráragasztásával saját dolgunkat is megkönnyíthetjük, amikor a kívánt darabot keressük. A rendszerezés egy másik alternatívája a műanyag elválasztó, amelynek segítségével páronként, egymásra fordítva tárolhatjuk a lábbeliket. Ezek az eszközök általában állítható magassággal rendelkeznek, így nem okoz gondot a magassarkú vagy a hosszabb szárú cipők elhelyezése sem.

Abban az esetben, ha nem szeretnénk megvásárolni ezeket a kiegészítő elemeket, egy félbevágott cipősdobozt is használhatunk alternatívaként. Jó megoldást jelenthetnek az ajtóra szerelhető tárolók is. Ezeket akár szekrények és gardróbok ajtajára is felhelyezhetjük, így ezzel is elkerülhetők a bejárat mellett kialakuló cipőhalmok. Az ilyen, több kisebb rekeszre osztott, általában vászonból készült rendszerezőkben könnyedén párokba szedhetjük a lábbeliket, és átláthatóan tarthatjuk őket. Az effajta technikával típusok szerint is egyszerűen csoportosíthatjuk a cipőket. Így amikor indulni készülünk, még véletlenül sem keressük a tűsarkúk között a futócipőt vagy a csizmák alatt a nyári szandált.

A hideg téli napok beköszöntével nagy kérdés lehet a mindennap használt csizmák tárolása. A legtöbb szekrényben nem férnek el függőlegesen beállítva, a hajtások viszont sérülést okozhatnak rajtuk. Erre a problémára az egyik legjobb megoldásként az úgynevezett csizmatartó állvány szolgálhat. Ma már ennek számos formájával találkozhatunk, akad olyan, amire lefordítva ráhúzhatjuk a téli lábbelit, de olyan is, ami a ruhák vállfájához hasonlóan használandó. Bármilyen megoldást is választunk, fontos tudnunk: azzal, hogy nem az előszoba padlóján sorba állítva tároljuk a cipőket, nem csak otthonunk összképét javítjuk. Abban az esetben, ha a lábbeliket ilyen módon tartjuk, a porosodástól és a védelem hiányától jelentősen csökkenhet az idő, míg használhatóak lesznek.