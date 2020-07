A tölgyesek élővilágáról készült foglalkoztató füzet a kisiskolások számára

Ingyenesen elérhető foglalkoztató füzet készült kisiskolás gyerekek számára, hogy megismerjék a természetes tölgyesek élővilágát, s megtanulják, miért fontos a hazai tölgyerdők természetes állapotának megőrzése.

A WWF Magyarország egy projekt keretében alkotta meg a foglalkoztató füzetet, amelynek feladatai a magyarországi tölgyesek őshonos, védett növényeinek és állatfajainak, illetve a természetes erdők nélkülözhetetlen élőhelyeinek (pl. holtfák, odúk) bemutatását, valamint a természetes tölgyesek által nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatásokat öleli fel.

– Az ilyen kiadványok kiemelkedően fontosak a szemléletformáló munkához. Bízunk benne, hogy a képregényszerű, játékos feladatok segítségével a tudásra szomjazó kisiskolás gyerekek könnyedén megtanulhatják, milyenek és miért is fontosak a természetes tölgy­erdők – nyilatkozta a foglalkoztató füzet kidolgozásában is részt vevő Bódis Pál, a WWF Magyarország Erdő programjának szakértője.

A munkafüzethez iskolai óravázlat is készül tanárok számára, ezáltal a kiadványt a tanórák és erdei iskolai foglalkozások keretében is tudják alkalmazni. Az Erdőböngésző ingyenesen letölthető a szervezet honlapjáról, illetve nyomtatott változatban korlátozottan elérhető a projektben részt vevő nemzetipark-igazgatóságok (a Balaton-felvidéki, a Bükki és a Dun–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság) és a WWF Magyarország által szervezett foglalkozások, tan­órák során.

„A sok évszázados emberi használat, fakitermelések miatt a tölgyeseink szinte teljesen átalakultak, az egykori vadonok eltűntek Magyarországról és szinte egész Európából is. Pedig a természetes erdő ritka, különleges élőhelyei számos állat-, növény- és gombafajnak nyújtanak menedéket. Az erdők megvédik ivóvizünket, tiszta levegővel látnak el minket, kirándulhatunk, gombászhatunk, állatokat és növényeket figyelhetünk meg bennük. Ezért nagyon fontos meg­őriznünk természetes erdeinket” – olvasható a szervezet oldalán.